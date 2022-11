¿Y el VAR dónde está? Entre codazos y patadas, la fricción dominó

De arranque, el partido se tornó caliente y hubo mucha fricción. Sobre los primeros cuatro minutos, hubo un duro choque entre un mexicano, Alexis Vega de Chivas y de Argentina, con el futbolista del Sevilla, Gonzalo Montiel. Un codazo a la altura de la boca que impactó al jugador argentino, pero no hubo una llamada del VAR, tal vez porque se presentó en el inicio del compromiso.



No fue la única acción airada en la presión de México que ha dado de lo lindo en el comienzo. Como se esperaba por el escenario que dejaron los hinchas y por la tabla de posiciones del Grupo C, todo el encuentro será sumamente caliente y picante entre los 22 jugadores.

Tras esa acción, el juego físico y ríspido se repitió en largos tramos del encuentro. En una de ellas, Gonzalo Montiel recibió a Erick Gutiérrez que recién estaba ingresando por el lesionado Andrés Guardado. El lateral del Sevilla le metió una patadota llegando a destiempo a Gutiérrez y todo terminó en una tarjeta amarilla, pero la sensación es que pudo ser consultada en el VAR.