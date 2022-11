Alemania indignada con Catar y FIFA: estallan con un fuerte mensaje

Sin duda alguna, el comienzo del Mundial de Catar 2022 ha tenido más polémicas que alegrías en los primeros encuentros de la fecha inicial. Claro, la fiesta mundialista se transpira dentro de los escenarios deportivos y en los 90 minutos más el agregado que han sumado. Los estadios han respondido bien, pero la gente, tanto los espectadores, como las diferentes selecciones participantes siguen toreando a las políticas cataríes.

Ecuador que abrió el Mundial contra la anfitriona Catar, tuvo altercados de hinchas haciéndole señas a personas locales, pero todo terminó en amistad. Las naciones se han pronunciado y quieren utilizar brazaletes con colores representativos de colectivos como el LGTBIQ+. Harry Kane y Manuel Neuer lo iban a hacer, pero el mismo día que jugaba Inglaterra, el lunes 21 de noviembre, la FIFA dijo que no era posible, y que al capitán que lo hiciera, se le iba a castigar con una tarjeta amarilla de camerino y hasta otras sanciones.



Manuel Neuer y Alemania también desafiaron a la FIFA y a Catar con el brazalete con colores del arcoíris, pero ante la negativa del ente, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol dejó claro que se sienten traicionados y completamente censurados con la última decisión, pues dicha organización ayudó a Inglaterra a pactar un partido con los trabajadores extranjeros y no puso gran queja acerca del avión en el que los ingleses viajaron.



Polémica tras polémica y un sinfín de selecciones insatisfechas por las prohibiciones y el poco apoyo a los derechos humanos que se vive en Catar. Las pocas libertades para espectadores y todos los ciudadanos, impacta también en las selecciones. La homosexualidad y dichos actos están penalizados con siete años o más de cárcel, por lo cual, diferentes capitanes querían demostrar el apoyo a los derechos humanos en un territorio que no lo hace.



Tras los hechos, Manuel Neuer y la Federación Alemana de Fútbol en la cabeza de Bernd Neuendorf, su presidente se echaron atrás con esa decisión de portar la cintilla con los colores del arcoíris ante las sanciones. Una de ellas, una amonestación al entrar al terreno de juego. Así las cosas, no correrán esos riesgos, y Neuendorf comentó, “fue una clara amenaza contra nosotros. Nos amenazaron con sanciones deportivas. Fue una demostración de poder sin precedentes por parte d ela FIFA. No queremos pelear esta batalla cargando a nuestros jugadores”.



Oliver Bierhoff, team mánager también referenció cómo está Manuel Neuer en estos momentos, “Neuer está muy decepcionado por no poder usar el brazalete. Esto ya no tiene que ver con el fútbol. Hay mucho enfado. Lo siento como una censura. El brazalete nos lo pueden quitar, pero aún así expresaremos nuestros valores”, concluyó el exjugador alemán.