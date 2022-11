Messi ilusiona en el debut de Argentina: ‘Llego en un gran momento’

Argentina debutará este martes 22 de noviembre en el Mundial FIFA de Qatar 2022, enfrentando a Arabia Saudita en partido que se verá en la televisión colombiana en la madrugada.



La Albiceleste es favorita al título, pues viene de ser campeón de la Copa América 2021 y este será el último Mundial de Lionel Messi, quien no quiere retirarse de su selección sin antes ganar la Copa del Mundo, un título que sellaría su exitosa carrera.



Justamente, este lunes en el previo del partido debut de Argentina, habló Messi, remarcando que “seguramente será mi último Mundial y mi última oportunidad”.



“Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema, escuché que decían que entrené diferenciado, fue porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro”, explicó Messi, devolviéndole la tranquilidad a los aficionados, pues rondó una foto de su tobillo aparentemente inflamado.



Respecto a las diferencias con otros debuts de Mundiales anteriores, Messi dijo: “Es diferente el momento, es otro momento de temporada, sabíamos que iba a ser así, estamos preparados, siempre es especial jugar un Mundial, una atmosfera increíble el primer partido porque se trata del debut”.



“Es un momento diferente, con muchos menos partidos, siempre me sentí bien, intenté jugar los máximos minutos posibles, me cuide y trabajé como lo hice toda mi carrera, seguramente será mi último Mundial y mi última oportunidad”, agregó.