Día 3 del Mundial Catar 2022: esperado debut de Argentina y Francia

Catar 2022 continúa en la primera fecha de la fase de grupo, con toda la expectativa que genera la Copa del Mundo en los aficionados de todo el globo.



Momento de más debuts en tierras cataríes, especialmente, por la atención prestada a equipos que prometen ser favoritos y revelación, buscando la gran final del 18 de diciembre en Lusail. El más esperado para muchos, arrancando bien temprano la jornada futbolera.



Argentina, como una de las candidatas, hará su estreno frente a Arabia Saudita, en medio de una marea albiceleste que ronda en las calles de Doha. Más tarde, los ojos van con Dinamarca y Túnez, especialmente, con la atención en los daneses, comandados por Eriksen, volviendo al fútbol, luego de su incidente cardiaco en la Eurocopa.



México y Polonia es otro de los juegos que promete, por lo que representan ambas naciones y los jugadores con que llegan. La faena de cuatro partidos la cerrará el actual campeón del Mundo, coincidencia de Rusia 2018, empezará el campeonato contra Australia, otra vez.



Argentina vs Arabia Saudita

Hora: 5:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio Lusail

T.V: DirecTV, Caracol TV, RCN



Dinamarca vs Túnez

Hora: 8:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio Ciudad de la Educación

T.V: DirecTV Sports



México vs Polonia

Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio 974

T.V: DirecTV Sports, Caracol TV y RCN



Francia vs Australia

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio Al Janoub

T.V: DirecTV Sports