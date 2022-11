Los ojos sobre Messi: hora y dónde ver Argentina vs Arabia Saudita

Momento esperado por toda la afición albiceleste y parte del mundo. Argentina arrancará su competición en Catar 2022, como favorita y abanderados por Lionel Andrés Messi, como el comandante de una generación que brilla.

El momento en que llega Argentina es de admirar, con invicto encima, ilusiona a todo un país que se ha guardado el grito de campeones del mundo, desde aquella gesta en México.



Coincidencias o no, los albicelestes se pegan de las cábalas, para conseguir el título. El primer paso será contra Arabia Saudita, bien madrugados para todo el continente americano.



Hora y dónde ver Argentina vs Arabia Saudita



Grupo C primera fecha

Argentina vs Arabia Saudita

Martes 22 de noviembre

Hora: 5:00 a.m. hora colombiana, peruana y ecuatoriana, 7:00 a.m. hora argentina, brasileña, uruguaya

Online: Futbolred

T.V: DirecTV Sports, Caracol TV y RCN TV