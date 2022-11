Brasil y España, favoritos matemáticos: última hora de Mundial EN VIVO

Segunda jornada de Mundial de Catar 2022 con tres partidos en la agenda: Inglaterra vs Irán (8:00 a.m. hora colombiana), Países Bajos vs Senegal (11:00 a.m.) y Estados Unidos vs Gales (2:00 p.m.).

Brasil y España, finalistas por estadística



El Observatorio del Fútbol CIES publicó un nuevo estudio sobre el posible campeón del Mundial de Qatar que comenzó este lunes. Y sus finalistas están claros: Brasil y España.



Pero ojo al detalle: España sería finalista contra Brasil pero si se toman en cuenta todos los jugadores seleccionados, mientras que Francia sería el segundo gran favorito si se considera el rendimiento promedio de los diez jugadores de campo y el portero mejor calificados. Inglaterra, Portugal y Alemania siguen en orden de favoritismo mientras que Argentina es séptimo en la tabla de rendimiento, seguido por Países Bajos, Bélgica y Croacia.



Esta predicción se calcula a partir del nivel deportivo promedio de los partidos en los que participaron los jugadores durante los últimos 365 días, los minutos oficiales de juego y el rendimiento en el campo en comparación con compañeros y oponentes, así como con respecto a los jugadores con el mismo perfil técnico, explicó el CIES.

Brazil 🇧🇷 tops #FIFAWorldCup favourites' list ahead of Spain 🇪🇸 as per average @CIES_Football ⚽️ average Impact Score 📊 of squad members 🕺 Full data in today Weekly Post 🗞️ 👉 https://t.co/tYGLCZPcO5 pic.twitter.com/p54mD1PQkk — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 21, 2022





Cristiano Ronaldo: crisis conjurada, reivindicación y favoritos

Cristiano Ronaldo acudió a la conferencia de prensa y claramente su primer tema no fue el Mundial sino la crisis desatada en Manchester United con su polémica entrevista: “es fácil opinar desde el otro lado, pero el timing de la entrevista no va a influir. Todos los jugadores saben cómo soy y cómo pienso. No se van a ver influenciados. El grupo está unido y todos quieren jugar. No creo que por este episodio piensen otra cosa”, dijo.



Así las cosas, pensando en los retos de Portugal en Catar, afirmó: “Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen… España, Alemania… Son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos”.



A su edad se siente más que listo: "si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado… Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho”.



FIFA y Catar ganan pulso en campaña por LGBTI



El brazalete One Love, usado para mostrar el apoyo a la diferencia y a la comunidad LGTBI, sufrió un golpe definitivo por la presión de la FIFA. Inglaterra, Gales, Alemania, Bélgica, Países Bajos Dinamarca y Suiza publicaron un comunicado afirmando que pedirán a sus jugadores no usarlo para evitar el riesgo de ver tarjetas amarillas en sus partidos.



Los equipos dijeron sentirse frustrados pero cederán a la presión: "la FIFA ha sido muy clara asegurando que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes visten los brazaletes (One Love, en apoyo al colectivo LGTBI) en el terreno de juego. Como federaciones nacionales, no podemos poner a los jugadores en la posición de recibir sanciones deportivas, incluidas amonestaciones (tarjeta amarilla), así que hemos solicitado a los capitanes que no vistan este brazalete en los partidos de la Copa del Mundo. Estamos preparados para pagar multas, como sucede normalmente cuando se rompe alguna regla en lo referente a las equipaciones, y tenemos un fuerte compromiso para vestir el brazalete. Aún así, no podemos poner a nuestros jugadores en la situación de que puedan ver tarjeta o incluso forzados a abandonar el campo”.