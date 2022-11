El fuerte mensaje de Verón a De Paul por su actuación con Argentina

A pesar de que la selección Argentina ganó su primer partido del Mundial Qatar 2022, superando 2-0 a México en la segunda fecha del grupo C, hubo futbolistas que no se escaparon de algunas críticas.



Es el caso del volante Rodrigo de Paul, quien no ha tenido buenas actuaciones, ni contra Arabia Saudita ni contra los mexicanos, y lo han criticado por no entregar bien el balón.



Es así que un exmundialista le envió un mensaje contundente. Se trata de Juan Sebastián Verón, quien jugó para Argentina las Copas del Mundo de 1998, 2002 y 2010.



A De Paul lo cuestionaron por su rendimiento deportivo, y también había recibido burlas por su relación con Tini Stoessel y su vida privada.



Contra esto respondió la ‘Brujita’ Verón, que lo defendió de manera contundente. “Esto ya lo vi, vos seguí intentándolo, los boludos van a seguir buscando para caerte y darte culpa de un resultado. Dale, no aflojes que tenés mucho fútbol para dar”, escribió el presidente de Estudiantes de la Plata en una historia de Instagram, junto con una imagen del jugador.



En ese momento, De Paul se convirtió en tendencia en Twitter por el nivel que mostró. Muchos de los memes de los usuarios en las plataformas fueron dirigidos contra él y contra Tini, que estuvo presente junto a su hermano y su padre en el Lusail Iconic Stadium, donde se disputó el partido.



Mensaje de Verón a De Paul. Foto: Historias de Instagram de Juan Sebastián Verón

A pesar de la aireada defensa de Verón, el volante de la selección argentina no se refirió en sus redes a los cuestionamientos. Al igual que sus compañeros, decidió compartir momentos de la victoria ante México y no se detuvo ante las críticas.



De hecho, en horas de la mañana del domingo incluso utilizó Twitter para un saludo de su vida privada. El futbolista del equipo de Lionel Scaloni respondió a un tuit de su suegro, Alejandro Stoessel, que celebró su cumpleaños junto a sus hijos en el partido entre Argentina y México. “Ayer fue un cumpleaños muy especial, el primero después de mi segunda oportunidad, y lo festejé junto a mis hijos abrazándonos por dos goles de Argentina, fue el mejor regalo que me dio la vida”, escribió el papá de Tini junto con una foto del encuentro.