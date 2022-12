La jugada de Lionel Messi a Croacia, relatada por Víctor Hugo Morales

Si el nombre de Víctor Hugo Morales no le dice nada, aquí un pequeño recuerdo: es un relator uruguayo de 74 años, que se radicó en Argentina en 1981 y es muy querido en ese país, pues ha acompañado a la selección argentina a diferentes Mundiales de Fútbol, como lo hace actualmente en Qatar 2022.



Si eso todavía no le trae muchos recuerdos, y no da con el personaje, aquí hay más: en 1986 su narración se inmortalizó por relatar con tal pasión el gol de Diego Maradona a Inglaterra, en cuartos de final del Mundial de México, que todavía es recordado el “¡Barrilete cósmico!” de aquella anotación que es, para muchos, el mejor gol de la historia de los Mundiales.



Mejor escuche usted aquel famoso relato de Víctor Hugo Morales:



Si ya cayó de quién estamos hablando, muy bien. Si no conocía al relator ni esta emocionante narración, bienvenido a la historia.



Ahora bien, este mismo narrador describió este martes, 13 de diciembre, la espectacular jugada de Lionel Messi contra Croacia, en la semifinal del Mundial Qatar 2022, en la que le dio un baile al defensor Josko Gvardiol y luego asistió a Julián Álvarez para el 3-0 definitivo, que clasificó a Argentina a la final.



Esta vez, Víctor Hugo Morales volvió a llevar poesía y emotividad en su apasionante relato de la jugada de Messi y el gol de Álvarez.



“¡Viva el fútbol, viva el fútbol, viva Messi! Arlequino maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte, Aladino eterno del fútbol, zurda infinita y extraordinaria, para escapar por donde menos le convenía, para dejar en el camino y servirle a Julián, a Julián Álvarez, su cuarto gol de su mundial, el tercero de este partido, convirtiéndolo en un héroe formidable del fútbol albiceleste”, fue el espectacular relato de Morales.



El experimentado relator añadió: “Inolvidable acción de Lionel Messi. Lionel, escapando a Gvardiol en la última jugada, y entregándole el pase a Julián, para que el estadio se encienda y para que todo el monumental desierto de Qatar sepa de la grandeza del fútbol argentino. Argentina 3, Croacia 0. Vendetta del resultado en Rusia”.