Leys sobre su llegada al América: ‘Me sorprendió que se fijen en mí’

La semana pasada, el América de Cali hizo la oficialización de su primera contratación para el primer semestre del 2022. El argentino Franco Ezequiel Leys, proveniente del club Patronato de Argentina, donde en la temporada más reciente quedó campeón de la copa de su país.



En las últimas horas, el argentino habló para el programa ‘Los Dueños del Balón’, sobre su llegada al cuadro americano y si conocía al equipo: “primero porque es un club muy grande, me dijeron el nombre y lo conocía por ser uno de los más grande de Colombia. Obviamente no lo seguía ni nada de eso, pero simplemente el nombre de América de Cali me sedujo, era un club muy grande. Me sorprendió que se fijen en mí”.

Puso todo de su parte para llegar: “hice todo lo posible para que se diera esta llegada al club, desde mi parte. Entonces lo vamos a tomar con esa responsabilidad. Vamos a tratar de responderle de la misma manera al club con la confianza que me brindó”.



Fue interrogado sobre con quién habló del equipo: “solamente con el presidente, que me dio la bienvenida y nada más. Hablamos un rato y simplemente eso, porque la idea es conocer allá cuando llegue, a toda la gente que trabaja allá”



Por último aclaró cuándo llegará a la ciudad de Cali para completar todo el trámite: “los primeros días de enero para la pretemporada. Tengo que hacer la revisión médica, firmar los contratos y luego sumarme a los trabajos”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15