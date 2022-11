Alfaro apunta alto en Qatar y se niega a destapar cartas de Ecuador

A dos días de su debut en el Mundial de 2022, Ecuador se entrenó este viernes a puerta cerrada para no mostrar sus cartas a la anfitriona, con la que abrirá el torneo en el que aspira a superar su mejor participación en una Copa del Mundo.



Bajo las órdenes del entrenador argentino Gustavo Alfaro, la 'Tri' lleva ya cuatro días en Doha para preparar su primer partido mundialista desde su despedida de Brasil hace ocho años en la fase de grupos.



El técnico argentino tiene fe en las posibilidades de su equipo para superar la fase de grupos, en la que además de Catar, deberá afrontar a Senegal y a Países Bajos, con lo que igualaría su mejor participación, que se produjo en Alemania.

Para eso, tendrá que empezar con buen pie, algo que se antoja complejo ante el equipo local, que nunca ha perdido su primer partido en un Mundial. La fortaleza del equipo ecuatoriano, sostiene el seleccionador, reside en el bloque y no ha querido mostrar cómo pretende afrontar el duelo inaugural del Mundial.



Alfaro se confesó en Caracol, donde durante años fue comentarista, y dejó claro la elevada ambición que tiene en este Mundial. "Fuimos a Estados Unidos, le dije a mis jugadores ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren participar en el Mundial o hacer el mejor Mundial en la historia de Ecuador? Si quieren participar, yo no pierdo tiempo, me voy", aseguró el seleccionador.



"Ya estamos clasificados, vamos a jugar los tres partidos y volvemos. Si eso quieren ustedes, no cuenten conmigo. Ahora, si quieren hacer la mejor Copa del mundo con su selección, tenemos que estar preparados para hacer cosas diferentes", agregó.



De esa forma, el entrenador fijó la meta alta de un equipo al que él logró insuflar la confianza para conseguir la cuarta plaza en la zona sudamericana y disputar un Mundial por cuarta vez en su historia. Fue una misión directa, rápida, casi quirúrgica en la que el equipo se aferró a sus puntos en casa y al orden, la misma receta que puede ahora aplicar en Catar para avanzar de ronda.



"Tenía 30 días para armar un equipo", señaló el entrenador, que tendrá que mostrar la misma determinación para hacer durar el sueño en el Mundial.



De la forma en la que espera conseguirlo, poco ha dejado escapar el combinado ecuatoriano, que sabe que buena parte de sus opciones pasan por superar a Catar, supuestamente el equipo más débil de su grupo. Tras el partido inaugural, Ecuador jugará frente a los Países Bajos de Louis van Gaal, que ofician de favoritos en ese grupo, para acabar contra Senegal.



La selección africana, campeona continental, recibió un fuerte mazazo, la oficialización de la ausencia de su gran estrella, Sadio Mané. El jugador del Bayern Múnich entró en la lista de convocados pese a su lesión, pero finalmente los problemas físicos han acabado por dejarle fuera del Mundial pocas semanas después de haber sido segundo en la reciente clasificación para el Balón de Oro.



Sin él, los "leones de la Teranga" son menos peligrosos, pero para llegar con opciones a ese duelo, Ecuador tiene que comenzar con buen pie su andadura mundialista.



La última participación de Ecuador en un Mundial acabó con una victoria frente a Honduras que no sirvió para que el combinado dirigido entonces por Reinaldo Rueda superara la fase de grupos en Brasil. Algo que sí habían hecho ocho años antes en Alemania, de la mano de Luis Fernando Suárez, que firmó unos octavos de final, su techo histórico, en los que cayeron contra Inglaterra con un gol de David Beckham.



EFE