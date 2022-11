Francia se preocupa por lesión en debut del Mundial: parece ser grave

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró que la lesión del defensa Lucas Hernández durante el debut de su equipo en el Mundial de Qatar contra Australia "parece bastante grave".

"Habrá que confirmarlo, pero parece el punto negro de la noche (...) Perdemos a otro colega", dijo el técnico en una primera reacción nada más imponerse por 4-1 a Australia.



El seleccionador francés aseguró que su equipo hizo un partido muy completo en su debut en el Mundial de Qatar contra Australia (4-1) y dijo que pudo marcar más goles.



"Habíamos empezado bien los primeros minutos, pero nos meten un gol evitable que nos ha enfriado. El equipo ha reaccionado bien, hemos cobrado ventaja, aunque al final nos dan un susto", analizó.



"En el segundo tiempo hemos controlado más, les hemos obligado a defenderse, hemos tenido ocasiones, hemos hecho cuatro goles pero podíamos haber marcado más. El primer partido no es decisivo pero importante", señaló.



Deschamps felicitó a sus jugadores "por la reacción y por el rendimiento colectivo". Sobre Olivier Giroud, autor de un doblete que le permitió igualar con Thierry Henry como máximo goleador histórico de Francia, dijo: "Más allá del récord me interesa lo que hace en el campo, lo que siempre ha hecho. Hoy ha tenido la eficacia, es un punto importante de la animación ofensiva con respecto al conjunto del grupo".



Pese a su juventud y poco rodaje, también alabó a la defensa, que consideró "sólida", en particular a Upamecano y Konaté, de los que dijo que "han estado coherentes, bien en los duelos y en la salida del balón".



Se mostró encantado de tener en sus filas a Kylian Mbappé: "Ya era antes de este partido uno de los mejores del mundo. Está en plena confianza, desprende fuerza y serenidad. Hace tiempo que hablamos y sabía que estaría listo porque es su competición. Tiene una gran capacidad para marcar diferencias, si encima suma goles de cabeza...".



También destacó el nivel de Adrien Rabiot, a quien, dijo, tuvo que parar porque quería sumarse al ataque y consideró satisfactorio haber situado a Antoine Griezmann como enganche en el centro del campo.



"Con todo lo que ha hecho, con la técnica justa, puede encontrarse en el centro del campo. Para él no es un sacrificio, es un placer. Si he tomado esta decisión es para tener un equipo capaz de crear problemas al adversario y les hemos creado muchos. Ha habido algún desequilibrio, es algo nuevo. Antoine tiene esa capacidad de dar volumen al juego que permite dar equilibrio a los otros", explicó.



EFE