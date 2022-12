Dalic, a pesar de la derrota: 'Estamos orgullosos de lo que hicimos'

Croacia no pudo con Argentina en las semifinales de Catar 2022 y cayó goleada por 3-0 en un duelo en donde los balcánicos no pudieron mostrar el juego que venían haciendo en instancias pasadas.



Tras esta dura caída, el entrenador de los europeos, Zlatko Dalic dejó sus sensaciones sobre el juego y aseguró que ahora el objetivo es finalizar al menos en el tercer lugar.



“Primero, felicidades a Argentina por la victoria y por llegar a la final. Todo lo que tenemos que hacer es recuperarnos, mantener la cabeza en alto y luchar por el tercer puesto”, comentó de entrada.

“Jugamos bien durante media hora, controlando la posesión. Pero luego el lado por el lado derecho hubo muchos contraataques, luego concedemos después de un córner. A veces la suerte te favorece, a veces no. No tenemos mucho de qué quejarnos, sigamos adelante”, añadió.



Por su parte, fue preguntado sobre la jugada del penalti en el primer tiempo: “Según tengo entendido, los chicos protestaron porque no nos dieron ningún córner, concedimos un gol de esa acción. Pero qué vamos a hacer, no nos podemos quejar. No tengo nada que culpar a los chicos, ahora hay que levantar la cabeza y prepararse para el partido que nos espera”.



Además, comentó lo que no le gustó del juego de su seleccionado: “Tuvimos buenas situaciones, el balón se fue a las bandas, pero no fuimos concretos en nuestro ataque. Nos falta un delantero de verdad, clásico, que se abra paso por la banda, que tenga mejor salida. Sabemos lo que somos, lo que no somos y ya está”



Dalic también habló de los cambios en el entretiempo donde puso a dos extremos más como Mislav Orsic y Nikola Vlasic y que no le resultaron.



“Queríamos ganar en profundidad por el flanco izquierdo, ser más verticales. Pero encajamos el tercer gol y fue difícil remontar. Una derrota merecida. Brozović tuvo una molestia, no quería forzarlo, para guardarlo para el próximo partido”.



Finalmente, el entrenador dio su balance del torneo y afirmó que no esperaba llegar hasta esta instancia: “Si alguien nos hubiera ofrecido esto antes del torneo, lo habríamos aceptado. Estamos muy orgullosos”.