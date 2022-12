Prensa croata la emprende contra la FIFA y Leo Messi: 'Lo favorecen'

La prensa croata culpa hoy al árbitro italiano Daniele Orsato y a la FIFA de la derrota de Croacia ante Argentina por 3-0 en la semifinal del Mundial de Catar, aunque también reconoce que la Albiceleste jugó mejor.



"Luka Modric amargado por la labor arbitral: ¡Orsato es uno de los peores, una catástrofe! ¡El penalti nos ha destruido!", se hace eco de las palabras del capitán de la selección croata el diario Vecernji list.

"La selección croata ha perdido ante Argentina por 3-0, pero ¿quién sabe qué hubiese pasado si el árbitro italiano Daniele Orsato no se hubiera equivocado gravemente al decidir el penalti (...) para los gauchos", escribe el portal.



Otro portal, Jutarnji, admite que "Argentina ha sido mejor", pero, insiste: "Mirad cómo la FIFA favorece a Messi, y ¿sabéis quién ha sido el árbitro de VAR?".



"Nos preguntaremos mil veces si así tenía que terminar, si la concentración tenía que ser la peor justo en la semifinal, si Orsato ha sido nuestro verdugo casualmente como su compatriota Massimiliano Irrati en Moscú (en el Mundial de 2018)", indica el rotativo.



"Otra vez ese Irrati fue el del VAR y no dijo nada respecto al penalti para Argentina, el VAR no diría nada en nuestro favor", añade.



Asegura que la FIFA favorece a Messi y que lo demuestra "el hecho de que ha sido nombrado jugador del partido, aunque Álvarez marcó dos goles".



"Nada ha estado de nuestro lado. Ni las circunstancias, ni, lamentablemente, tampoco del juego de los Ardientes, el peor en este torneo, porque, sea como sea, hemos recibido goles que no debíamos y tenemos que admitirlo", dice Jutarnji.



El portal también recoge el mensaje de apoyo a los Ardientes del tenista Novak Djokovic, "uno de los mejores de todos los tiempos", que felicitó a Dejan Lovren y Luka Modric, y "a todo el equipo por otro campeonato brillante".



El portal señala que a pesar de la derrota, miles de hinchas que siguieron el partido por las grandes pantallas en las plazas de Zagreb, "se secaron las lágrimas y organizaron una fiesta". "¿Cómo hubiera sido si hubiesen ganado?", se pregunta un titular, y señala que se celebró con petardos, fuegos artificiales y bengalas.



"Esos muchachos son nuestro héroes. Lo que han hecho es un gran éxito para todos los croatas, y para todos los jugadores croatas del mundo. Debemos estar agradecidos por todo lo que han hecho", dijo el experto futbolístico croata Andrej Panadic, a Vecernji list.



El portal Index señala que la derrota ante Argentina ha sido la peor en los 29 partidos de Croacia en los Mundiales, desde 1998, ya que por primera vez perdió con tres goles de diferencia. Croacia luchará por el tercer puesto con el perdedor del partido entre Francia y Marruecos, que se juega esta noche.



EFE