Casemiro, a corazón abierto: 'la derrota con más dolor en mi carrera'

Casemiro esperó tres días después de la eliminación por penaltis frente a Croacia en la Copa Mundial 2022 para desahogarse en sus redes sociales. El jugador del Manchester United no encuentra una explicación a lo sucedido en Qatar, donde eran los grandes favoritos al título.



"El dolor sigue", mencionó el brasileño en una conmovedora carta que publicó en su cuenta de Instagram. Aprovechó el momento para agradecerle a Tite por el proceso de seis años en la canarinha y se lamentó que no pudiera despedirse con el título.

"Han pasado casi 3 días, pero el dolor sigue. Quería hacer esta publicación con la cabeza más fría y una mejor comprensión de lo que sucedió, pero aún es difícil entender la forma en que nos quedamos por fuera. De lejos, esta fue la derrota que más dolor me trajo en toda mi carrera", inició Casemiro.



El futbolista reconoció que es un dolor compartido con los hinchas: "Imagino que también estás sintiendo un dolor similar y lo siento mucho. Nuestro mayor anhelo era traer de vuelta este título a nuestro país, traerles alegría e hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Todo igual. Pero así es el fútbol: por muy bien que hagas todo, no puedes controlar el resultado. He experimentado esto un par de veces tanto a favor como en contra".



Casemiro agradeció a todos por el apoyo, pero hizo una mención especial a quien lo dirigió en el último tiempo en la selección. "Gracias a Tite y al cuerpo técnico que se va. Ustedes hicieron un trabajo fantástico estos 6 años y se merecían este título. Siento mucho que no haya sido", y le deseó "toda la suerte del mundo en tus próximos objetivos".



Finalmente, el jugador brasileño que le marcó a Suiza en el triunfo 1-0, mencionó que Brasil superará este doloroso momento. "Estoy seguro de que superaremos este dolor y saldremos adelante aún más fuertes".