'Pibe' Valderrama se maravilla con España y le da duro a Argentina

Ha sido el Mundial de las sorpresas, no solo por los batacazos de Argentina y Alemania sino también por la contundente presentación inicial de España.

Y de eso habló un experto como Carlos 'Pibe' Valderrama, quien tuvo elogios a raudales para el equipo de Luis Enrique, que goleó 7-0 a Costa Rica, y que se declaró maravillado por una de sus figuras.



“Tenía rato que no veía jugar un equipo así, pero rato. ¿Jugar así cómo jugó España hoy? Tenía rato. A Pedri me lo llevó en el bolsillo para que me enseñe a jugar, ja”, dijo en pleno Mundial a los medios de comunicación.



Al tiempo tuvo palabras fuertes contra Argentina, el favorito que se estrenó con derrota 2-1 contra Arabia Saudita: “no pensaron que Arabia Saudita los iba a presionar como los presionó. A los 3 minutos, le achicó y no se dieron cuenta, o pensaron que era fácil. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo... Los goles que le anularon, pensó que era fácil y no fue así. El equipo fue presionado, Arabia nunca lo respetó”, dijo.



“Cuando uno juega mal, pierde. Argentina jugó mal. ¿Por qué? No dio dos pases seguidos. El fuerte de Argentina es el balón y no dio dos pases seguidos”, sentenció.