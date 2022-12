Scaloni sobre el duelo ante Australia: ‘No merecimos sufrir al final’

Argentina sigue con paso firme en el Mundial de Catar 2022 luego de derrotar a Australia. El conjunto de Lionel Scaloni tuvo el control del partido y aunque sufrió al final selló su pase a los cuartos de final.



Luego del partido, el entrenador argentino dejó sus impresiones del duelo y mencionó que el plantel venía muy justo físicamente y habló de Países Bajos, rival de la albiceleste en ‘cuartos’.



“Ellos hicieron una presión asfixiante y ellos tenían mejor físico. En el segundo tiempo, corregimos algunas cosas y creo que el equipo no mereció sufrir en los últimos minutos e hicimos un partido digno de un Mundial”, mencionó de entrada.

“No sé si es un resultado corto, pero tuvimos varias situaciones para no acabar sufriendo”, añadió sobre el partido.



Por su parte, aseguró que no el plantel no estaba totalmente recuperado ante Australia: “Físicamente veníamos justos porque no pudimos cambiar jugadores ante Polonia por la necesidad de poder clasificar. Cada partido es de alto nivel y ahora tocará un rival complicado”.



Además, habló de las lesiones de Di Maria y ‘Papu’ Gómez: Esperemos que Ángel esté para los cuartos de final. Hoy no estaba para jugar. El cambio de ‘Papu’ Gómez fue por una molestia en el tobillo, pero también creo que el equipo necesitaba otra dinámica en el partido’.



Por otro lado, habló de cómo motivó al equipo después de la caída ante Arabia Saudita en el primer juego: “La fiesta con la gente es una inyección moral única, todo jugador al ver eso sabe que tiene a un país respaldándolo. En eso se resume los cuatro partidos en 11 días”.



Con respecto a la siguiente instancia, se refirió al enfrentar a Louis van Gaal: “Era jugador cuando el entrenaba al Barcelona, es una eminencia. Es un honor enfrentarlo y es uno de los placeres de dirigir en un Mundial”.



Finalmente, habló de lo que espera de Países Bajos en ‘cuartos’: “Ellos son un gran rival, a lo mejor no brillan como otras generaciones que han tenido, pero sé que va a ser un partido lindo, con dos selecciones históricas y esperemos que pasemos nosotros”.