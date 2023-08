Francia cerró el grupo con goleada: victoria contra Panamá

Francia remontó el tempranero tanto de la panameña Marta Cox, el primero de su país en un Mundial, y acabó imponiéndose, camino de los octavos de final como primeras de grupo, ante unas voluntariosas Canaleras que se acercaron en el marcador en el segundo tiempo.



Una falta de 30 metros a pocos segundos del pitido inicial acabó con el balón en la escuadra de la guardameta francesa, Pauline Peyraud Magnin, bien posicionado por la jugadora del Pachuca, que miró al cielo acordándose de su madre, la artífice de que ella juegue al fútbol.

El tanto de la máxima anotadora histórica de Panamá inauguraba el casillero de las centroamericanas en un Mundial y fue el primero conseguido de falta directa en el de Australia y Nueva Zelanda. Fue una buena carta de despedida para Panamá en el Mundial, que abandona sin sumar un punto pero con los primeros tres tantos en su marcador.



Apenas había dado tiempo a asentarse en un partido en el que las francesas, claramente favoritas, que necesitaban un punto para certificar su pase, tenían ya la mente puesta en los octavos.



Tras la victoria ante Brasil, la Francia de Hervé Renard había pasado los días previos pensando en dar descanso a titulares, cinco se quedaron en el banquillo, entre ellas Wendie Rénard, la estrella del equipo, algo disminuida físicamente.



Y en tratar de evitar a Alemania, su tradicional verdugo, en octavos, algo que no solo dependía del puesto final de las "bleues" en la fase de grupo. Su rival el próximo martes en el Hindmarsch Stadium serán las germanas o las colombianas, a menos que Marruecos dé la sorpresa.



Pero el tanto de Cox acabó con todos los debates, porque la derrota ante un equipo ya eliminado, cuya única pretensión era dejar su impronta en el Mundial, atizó el fantasma en el bando francés. Lejos de caer en el caos, con mucho tiempo por delante, las galas se lanzaron al ataque, con corazón y orden, encerrando al once de Ignacio Quintana, con cinco jugadoras en la defensa y un bloque bajo muy cercano a la meta de Yenith Bailey. Panamá fio toda su suerte a la habilidad de Cox, pero se vio superada por una Francia más rápida, ofensiva y ambiciosa.



Vichy Becho abrió un boquete en la zaga Canalera por la banda derecha, sometiendo a un calvario a Hilary Jaén y Carina Baltrip Reyes, con continuas internadas. El empate llegó en el minuto 21, en un centro aéreo, uno de los peligros apuntados por el técnico mexicano de Panamá, obra de la defensora Maelle Lakrar, un tanto que todavía serenó más a las francesas y desordenó a las panameñas.



A partir de ahí llegó el festival de Kadidatou Diani, que puso por delante a Francia en una buena jugada de área mal negociada por la defensa centroafricana en el 28, su primer tanto en el Mundial, y nueve más tarde agrandó la renta al transformar un riguroso penalti pitado por la argentina Maria Laura Fortunato por mano de Yomira Pinzón.



Por si fuera poco, al borde del descanso, Léa Le Garrec envió un centro al área que la defensa no despejó y cuyo bote engañó a Bailey, que lo vio entrar en sus gradas. Con un contundente 1-4 se fueron al vestuario y los entrenadores comenzaron un festival de cambios.



La delantera del PSG Diani consiguió su triplete, su tanto 25 en la selección, de nuevo de penalti, de nuevo por mano y riguroso, que precisó del VAR. El partido parecía ya no tener historia, pero Panamá recobró aliento después de que la colegiada pitara un penalti sobre Riley Tanner que Yomira Pinzón se encargó de transformar, tras tenerlo que repetir. Sin ceder la dominación francesa, fue la panameña Lineth Cedeño la que acercó a Panamá en el marcador en el 87, tras un buen saque de falta que fue validado al borde del fuera de juego.



Aunque la colegiada añadió 13 minutos, no fue suficiente para que las Caneleras amagaran con la remontada. Lejos de ello, Francia agrandó la ventaja en el minuto 95 con una buena combinación con Eve Périset permitió a Vicky Becho, debutante como titular en un Mundial a sus 19 años, conseguir el sexto.



EFE