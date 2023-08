¡Golpe en el Mundial! Brasil quedó eliminada en fase de grupos

Golpe en el Mundial Femenino, una de las selecciones favoritas, para ser protagonista en Australia-Nueva Zelanda. Brasil se quedó fuera del certamen en la fase de grupos, tras el empate contra Jamaica, que montó un cerco defensivo. Dependiendo de los resultados, serían rivales de Colombia en la siguiente ronda.

El primer tiempo dejó ver la intención del juego: Jamaica desde el cero a defenderse, con un resultado que, al momento del pitazo inicial, le favorecía absolutamente. La propuesta de ataque quedó para Brasil, ante la necesidad de sacar la victoria.



La intensidad fue bajando poco a poco, mostrando las falencias de las canarinhas, en medio del desespero por lo que también ocurría entre Francia y Panamá, pues las europeas sacaban su resultado, ganándole a las canaleras.



Para el complemento la historia no fue distinta, posesión absoluta para Brasil, en medio del desespero, los errores empezaron al llegar, pese a tener todas sus jugadoras de campo en el terreno jamaiquino, sin claridad al momento de definir, abriendo las bandas con las extremas y laterales.



Los minutos avanzaron fue más posesión que intentos de Brasil, sin llegar al arco de las centroamericanas y las pocas que lograron generar, no había claridad alguna para rematar al arco rival. Fue hasta el minuto 90 que Brasil tuvo en Andressa un cobro de tiro libre, el cual controló la portera Spencer.



En el minuto 93, un tiro de esquina para Brasil pudo cambiar la historia del grupo, ante el desespero de la canarinha, cabezazo de Debinha, que controla la portera rival. Pitazo final y desde 1995, Brasil no caía en fase de grupos en el Mundial Femenino, dejando el cupo para las centroamericanas, que serían el potencial rival de Colombia.