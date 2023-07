Brasil debutó con goleada contra Panamá: Borges salió figura

La selección brasileña se impuso con facilidad por 4-0 a Panamá, debutante en el Mundial Femenino de fútbol que se juega en Australia y Nueva Zelanda, gracias a un triplete de la mediocampista Ary Borges este lunes.



Vigente campeona de la Copa América, la Canarinha se reafirmó en el estadio Hindmarsh de Adelaida como una de las favoritas para llevarse el título mundial, poniéndose líder del grupo F.



En el primer encuentro entre las dos selecciones, Brasil se posicionó desde el pitido inicial como dominadora, acercándose a la portería panameña y creando situaciones de peligro.



Sin sorpresas, el primer tanto llegó antes de la veintena (19) de la mano de la mediocampista Ary Borges, que convirtió una asistencia desde la banda izquierda con un cabezazo.



Las brasileñas siguieron presionando en el área, teniendo otra ocasión clara en el minuto 35, cuando la arquera panameña Yenith Bailey desvió con una mano un potente disparo de Luana Bertolucci.



No se hizo esperar el segundo gol (39), firmado de nuevo por Borges con un centro desde la banda izquierda. La jugadora del Racing Louisville FC remató en un primer momento de cabeza, y tras un mal rechace de Bailey sentenció con la derecha.



La vuelta del descanso no fue más fácil para Panamá, encajando un tercer tanto (48) de la mediocampista Beatriz Zaneratto, que recibió una gran asistencia de tacón de Borges.



Tras realizar sus dos primeros cambios, Panamá, número 52 en el ranking de la FIFA, generó su primer tiro a puerta en el minuto 57 ante las brasileñas, número 8 en esa clasificación.



De poco le sirvió a las centroamericanas, a las que Ary Borges volvió a castigar con el mismo modus operandi que el primer gol, un centro desde la banda izquierda convertido con un cabezazo (70) que firmó su triplete.

La estrella brasileña Marta Vieira Da Silva, elegida seis veces como mejor jugadora del mundo por la FIFA, reemplazó a Borges en el minuto 75 para comenzar su sexta participación en este torneo.



Pese a un segundo tiro a puerta de Panamá y el continuo dominio de Brasil, el marcador no se volvió a mover hasta el pitido final.



El triunfo da a Brasil el liderato del grupo F con tres puntos, dos más que Francia, su próximo adversario y rival directo por la punta de la llave, que evitaría cruzarse en octavos con el primero del grupo H, a priori Alemania, que debutó este lunes con la mayor goleada hasta ahora del torneo, 6-0 a Marruecos.