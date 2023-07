Primer paso al sueño de la final: Selección Colombia debuta en Mundial

Es un discurso repetido y no está ni mucho menos mal: la Selección Colombia se dice desde que llegó a Sidney que su único objetivo es estar en el séptimo partido, en la gran final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, y no admite que nadie intente siquiera dudarlo.







Y el primer obstáculo en ese camino, en un grupo H por lo menos azaroso, es Corea del Sur. El duelo, en el imponente Aussie Stadium, este lunes a las 9:30 p.m. hora colombiana (mediodía del 25 de julio en territorio australiano), agotó la boletería hace semanas pues se trata de ver en escena el que muchos esperan que sea la gran revelación de la Copa Mundo.



Es verdad que el rival es exigente en lo físico, que es distinto a todo lo que se probó antes, que puede hacer mucho daño. Pero el punto esencial es qué tiene Colombia, no qué hay en la casa ajena: “Tenemos que trabajar en nuestra identidad, fortalecer nuestro trabajo y a partir de ahí ajustar todo para contrarrestar lo que hacen las rivales”, pedía Carolina Arias.



Y lo que tiene Colombia es un circuito ofensivo eficiente y efectivo, pegada y pase con Catalina Usme y Leicy Santos, proyección y sorpresa con Linda Caicedo, potencia en el juego aéreo con Mayra Ramírez y Daniela Arias, autoridad en el medio con Bedoya y Montoya (y remate a gol con está última) y salida por derecha con Ana Guzmán. La duda no tiene cabida: es la mejor generación de mujeres futbolistas de a historia, ¿qué más se puede esperar sino esta larga lista de virtudes?



Y sí, Corea es un rival que hace mucho daño con su velocidad y que encontró un posible as bajo la manga que le reveló China en el último amistoso (2-2): la pelota quieta.



“Los dos goles que nos hicieron fueron en baló parado, tenemos que mejorarlo. Sabemos que (Corea) es un equipo práctico, que juega rápido y tiene el estilo asiático, donde tienen el concepto de posicionamiento y mecanismo con el balón”, advertía Leicy Santos.



No es un detalle menor que lo identifique una atacante pues, como pedía Daniela Arias, la fórmula contra ese vértigo será siempre la defensa solidaria: “Corea tiene jugadoras muy físicas, es un equipo que hace contraataques muy rápidos, se organizan bien en la pelota quieta, el gol puede llegar fácil si nos descuidamos, es cuidar esos detalles. Les gusta salir jugando, les gusta tener el balón y hay que estar atentos, Colombia tiene una presión muy buena y nuestras atacantes son las primeras defensoras”.



Pero el primer problema de Colombia, si es que así puede llamarse, es Colombia. Hubo tiempo para corregir y ahora la tarea es confiar. El triunfo en el debut es fundamental en un Mundial y, aunque se puede corregir aún sobre la marcha, es clave no pestañear en el inicio para evitar presiones innecesarias. Pensar en la final requiere subir con certeza el primer escalón. Y este equipo, en Sidney, no quiere saber de tropiezos.

Alineaciones probables





Colombia: Catalina Pérez, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Daniela Montoya, Lorena Bedoya; Leicy Santos, Catalina Usme, Linda Caicedo; Mayra Ramíez. DT: Nelson Abadía

Corea del Sur: Jung-Mi; Hye-Ri, Seon-Joo, Seo-Yeon; Hyo-Joo, So-Yun, So-Hyun, Sel-Gi; Geum-Min, Hwa-Yeon; Yu-Ri. DT: Colin Bell

Hora: 9:00 p.m. (hora colombiana)

TV: DSports

​Estadio: Sidney Football Stadium

