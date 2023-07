Linda Caicedo: la joya que busca la gloria con Colombia en el Mundial

Linda Caicedo se ha convertido en la jugadora más joven que ha jugado en el fútbol femenino colombiano y desde que inició su carrera ha logrado de manera muy rápida lograr hitos históricos y marcas envidiables para esta rama que viene en crecimiento para Colombia en los últimos años.

La joya colombiana tiene tan solo 18 años y ya sabe lo que es jugar a un nivel de élite, debido a que llega con una experiencia en el Real Madrid, club que le abrió las puertas para que aporte todo su talento y lleve a la institución merengue a triunfar en un naciente proyecto que lleva pocos años de haberse construido.



Pese a su corta edad, Caicedo tiene en su palmarés una historia que la cataloga desde ya en una de las jugadoras más importantes de la Selección Colombia y llega en un momento clave en la que muchas experimentadas como Catalina Usme, Leicy Santos, Diana Ospina, Daniela Montoya, entre otras, están dando la puntada final en sus carreras.



Linda inició jugando al fútbol desde muy pequeña y en la escuela de fútbol de Villagorgona en Valle del Cauca, dio sus primeros pasos para convertirse en una de las jugadoras con más proyección de Colombia.



Su potencial regate, efectividad en pases y aporte en los goles, llevó a Linda Caicedo a debutar con 14 años en el América de Cali a nivel profesional en el año 2019 y a partir de allí, la talentosa jugadora no paró de sorprender dentro de la cancha.



Rápidamente Caicedo se ganó un lugar en la titular de las escarlatas en esa temporada, logrando incluso ser campeona con ese equipo en el 2019 al coronarse frente al Independiente Medellín. En aquella ocasión, la delantera aportó 7 goles y recibió la bota de oro por ser la máxima goleadora.



A partir de allí, Linda Caicedo se empezó a abrir su camino y construyó con su talento, un futuro prometedor.



Pese a que en América hizo historia, la jugadora quería jugar para el club del cual es seguidora y aceptó la oferta de Deportivo Cali, poniéndose como objetivo ser campeona como lo hizo con las escarlatas.



En 2021, Cali disputó la gran final y tuvo a Linda Caicedo como protagonista y en la final contra Santa Fe, logró marcar doblete en la vuelta para ser la artífice del primer título de las azucareras. Además, fue la segunda goleadora (5 goles) después de Manuela Pavi.



Su gran salto a la Selección Colombia femenina:



Tras sus buenas temporadas y papel decisivo, en 2022 tuvo sus primeras pruebas de fuego a nivel internacional vistiendo la camiseta de Colombia. Linda Caicedo logró jugar en un mismo año el Mundial femenino Sub-17 y Sub-20, siendo la primera categoría subcampeona del mundo.



En el Sub-17, Caicedo, alcanzó bota de plata y balón de bronce, resultados que se dieron gracias a sus 9 goles, mientras que en el Sub-20 no fue su mejor versión, pero estuvo presente con dos goles en cuatro partidos.



De igual manera, Linda tiene participación en la selección absoluta de Colombia y pese a que no ha logrado marcar una gran diferencia, sí ha recibido confianza y la llevó en 2022 a jugar la Copa América Femenina, uno de los retos más importantes que ha tenido la joven estrella. Tras ser subcampeona y perder contra Brasil en Bucaramanga, Caicedo terminó siendo elegida como la mejor jugadora del torneo, sumando un nuevo palmarés en sus vitrinas.



Paso a Real Madrid y reto del Mundial femenino de mayores:



Tras cumplir 18 años, Real Madrid fijó sus objetivos en Linda Caicedo y no dudó en contratarla, logrando en su primera temporada aportar sus regates desequilibrantes para ganar partidos importantes. Marcó tres goles en 13 partidos y ahora con esa experiencia en una de las mejores ligas del mundo, busca devorarse el Mundial femenino de mayores con Colombia.



Con esa experiencia de mundiales juveniles y buena temporada en España, Linda Caicedo quiere empezar a inscribir su nombre en letras doradas en Australia y Nueva Zelanda para que se gradúe con la selección mayor y puedan las experimentadas decir con gusto que es la elegida para que lidere a futuro la tricolor.