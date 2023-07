Nigeria y Canadá debutan con empate sin goles: penal fallado y roja

Nigeria y Canadá se enfrentaron en el segundo turno del Mundial Femenino. A sabiendas del resultado entre el anfitrión e Irlanda, las selecciones buscaron sus chances y pudieron abrir el marcador. Las norteamericanas fallaron un penal tras una infracción al inicio del segundo tiempo.

Nigeria sorprendió en el comienzo del partido. Aprovechando su velocidad, el equipo adelantó líneas y permitió que las laterales se sumaran al ataque. Canadá resistió la embestida y se acomodó tras 10 minutos en su área. Al 11', Christine Sinclair, del seleccionado norteamericano, recibió el balón en la medialuna del área rival y luego de un control, remató y el balón pasó muy cerca.



El cero a cero fue un reflejo de lo que pasó luego de esta acción. Ambas se acercaron pero no pudieron definir para adelantarse.

En segundo tiempo se produjo la ocasión más clara del partido. Francisca Ordega, de Nigeria, salió a cortar un pase dentro del área y terminó pisando a una rival. En principio, la juez principal le dio continuidad a las acciones y luego retrotrajo su decisión tras la revisión en las pantallas del VAR.



Sinclair tuvo su revancha pero anunció mucho su intención. El duelo fue ganado por la portera Nnadozie, que atajó el disparo y luego despejó el balón con un manotazo. Nigeria tomó confianza y se convirtió en protagonista del partido. El seleccionado africano no renunció a su idea de atacar y presionar a su rival pero las delanteras no tuvieron chances claras.



En el sexto minuto de adición, se produjo una tarjeta roja que dejó a Nigeria con diez, además, fue la primera de la Copa del Mundo. Deborah Abiodum no midió su fuerza y entró de forma peligrosa sobre Ashley Lawrence, que por suerte pudo continuar aunque con grandes muestras de dolor.



Con este 0-0, Nigeria y Canadá sumaron un punto y quedaron por detrás de Australia, que ganó en su debut. La siguiente jornada de este grupo se jugará el fin de semana del 26 y 27 de julio.