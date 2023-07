Mundial Femenino: agéndese para los juegos del lunes 23 de julio

Este lunes 23 de julio, seguirán las acciones del Mundial Femenino 2023 y para esta jornada terminará la jornada de debuts en el torneo que se disputa en Australia y Nueva Zelanda.



A primera hora, Italia y Argentina chocarán en el Mundial en lo que será la continuidad del Grupo G, zona donde también están Suecia y Sudáfrica.



Luego, debutarán dos de las favoritas al título como lo son Alemania, dos veces campeón mundial femenino, y Brasil que siempre da espectáculo en esta competición.

Las alemanas comenzarán su camino en el Mundial ante Marruecos mientras que las brasileñas jugarán ante Panamá.



Finalmente, a último turno, Colombia tendrá su estreno en el Mundial Femenino ante Corea del Sur y será la encargada de terminar la primera fecha del torneo.



Así podrá ver los partidos del Mundial Femenino EN VIVO. Prográmese con horario (colombiano) y transmisión de televisión. Además, podrá seguir las incidencias, ver los goles y tener el resumen de todos los partidos del torneo en Futbolred.com



Italia vs. Argentina

1:00 a.m.

TV: DSports

Grupo G



Alemania vs. Marruecos

3:30 a.m.

TV: DSports

Grupo H



Brasil vs. Panamá

6:00 a.m.

TV: DSports

Grupo F



Colombia vs. Corea del Sur

9:00 p.m.

TV: Caracol, RCN y DSports

Grupo H