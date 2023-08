Manuela, nostálgica: 'vine a jugar siete partidos, es duro no estar'

No fue su culpa. Sí su responsabilidad, claro, pero en todo caso un mal evitable. La ausencia de Manuela Vanegas es un duro golpe para la Selección Colombia, que no contará con ella en el partido de octavos de final contra Jamaica, este martes (3:00 a.m. hora colombiana).

Ese instante en el que cometió la falta, en la derrota 1-0 contra Marruecos, dolió tanto como el propio penalti que desequilibró el juego. Sus manos a la cabeza, su cara de pánico ante la tarjeta amarilla, fue un gesto que le dolió a todo el país.



Increíblemente se corrió el riesgo con las cinco jugadoras que llegaban advertidas y solo ella quedó fuera de carrera. Mucho se ha dicho, mucho se ha justificado el técnico Abadía en su obsesión por el primer lugar del grupo, pero al final queda la preocupación de perder a una jugadora clave en las tareas defensiva y ofensiva.



"Es un golpe duro no estar contra Jamaica, vine a jugar siete partidos, es duro no estar pero le aportaré al equipo en el campo o en la grada", reconocía Manuela, con un tono muy triste en su voz. Saber que pudo ser distinto... pero ya ni llorar es bueno.

Desde la raya, como dijo en Perth, estará alentando porque confía en que podrá volver en Sidney para cuartos de final.



"Jamaica es un rival fuerte como todos los que hemos enfrentado, trabaja bien, es ordenado, fuerte en el balón largo a su delantera, que es muy potente", analizó, como si fuera al campo. "Hay que estar muy atentas en defensa. Nosotras, a nuestro juego".

​En su lugar probablemente aparecerá Ana María Guzmán. No es lo mismo, no es igual, pero para ella es una oportunidad única. Que sea como espera Manuela, que el fútbol le de una nueva oportunidad...



