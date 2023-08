¿Qué hizo bien Marruecos y mal Colombia? Gris cierre de grupo, 1x1

La Selección Colombia sufrió en Perth su primera derrota en el Mundial Femenino 2023. ¿Qué pasó? Que sufrió mucho los balones a espaldas de las defensoras, que el equipo al final necesitaba descanso y no lo tuvo y que Marruecos salió con la vida por su cupo a octavos y fue siempre una amenaza. Así jugó el equipo nacional 1x1:

Catalina Pérez- 6

De lo mejor de la defensa, controló balones muy difíciles y voló a remates aéreos y a los que le tiraron abajo con seguridad. Hasta atajó un penalti pero sus compañeras no le ayudaron.

​

Carolina Arias-5

Tendrá pesadillas con Tagnaout: la superó siempre en velocidad, creó oportunidades y metió centros venenosos por esa zona. Necesitaba descanso.

​

Daniela Arias-5

Cometió la falta del claro penalti pero, más que eso, supo ganar el duelo directo pero no descifró el balón a su espalda

​

Jorelyn Carabalí-6

Lució más firme atrás que sus compañeras y de puras ganas intentó sacar al equipo, pero fue una noche difícil ante la velocidad de las marroquíes



Manuela Vabegas-5

Otra que sufrió con la proyección rápida por su banda, además se ganó la amarilla que la saca del partido de octavos de final (aunque cula suya no es, debió descansar) y no fue opción en el juego aéreo ofensivo esta vez.

​

Daniela Montoya-4

Fue tal vez su peor noche en Australia: perdió cada duelo, fue superada por potencia y por velocidad, una única vez proyectó un ataque y fue reemplazada justamente. Necesitaba rotar, sin duda alguna.

​

Lorena Bedoya-6

Tuvo que multiplicarse en el medio y jugó mejor primero que segundo tiempo. Lee tan bien los partidos y se ve tan solvente en el cuerpo a cuerpo que salvó la noche.

​

​Leicy Santos-5

No fue opción para tapar la rápida salida del rival, tuvo una opción de gol pero llegó forzada al cabezazo (pase de Linda) y aunque entregó todo lo que tenía, no fue desequilibrante.

​

Catalina Usme-5

La goleadora paso inadvertida en su tarea fundamental: no generó mayores opciones. Lo intentó, cambió de posición con Mayra pensando en ser amenaza en el área rival, luchó pero no fue eficiente para taponar la salida del rival



Linda Caicedo-6

Una de las mejores del equipo: se sacrificó en marca para apoyar a Arias de una manera impactante, recuperó varias pelotas y además generó las tres opciones de gol más claras del equipo. Faltó definir, que era lo que había hecho bien en los otros partidos. Pero no decepcionó.

​

​Mayra Ramírez-5

Algo en el corazón le decía que era su partido y sí, parecía que su potencia haría la diferencia. Pero en ese afán pecó de individualista y perdió ocasiones claras.

​

Diana Ospina-5

Minuto 59 por Montoya

No fue el candado que se esperaba cuando reemplazó a Montoya. Aparatosa e imprecisa.

​

Ivonne Chacón-5

Minuto 85 por Bedoya

Llegó al partido para animar el ataque pero le faltó tiempo



