Linda Caicedo tiene mensaje para Colombia: 'La madrugada vale la pena'

No es fácil levantarse a las 3:00 a.m. y hacer vida de zombie todo el día solo por un partido de fútbol. Eso se entiende desde Australia y se agradece con el corazón.

Los partidos de la Selección Colombia Femenina se juegan en un horario muy atípico, considerando las 15 horas de diferencia horaria que hay con el país y que obliga a muchos a afectar sus jornadas diarias para mandarle la mejor energía a su equipo a la distancia.



La primera que lo entiende y lo agradece es nada menos que la estrella del equipo, Linda Caicedo: "Una madrugada que siento yo que vale la pena, los colombianos deben estar muy contentos igual que nosotras. Agradecer también a la gente que vino hasta acá, ha sido el jugador número 12 que muchas veces nos hace falta", dijo tras la victoria contra Jamaica, que aseguró el cupo a los cuartos de final.



"A donde vamos nos sentimos en casa, en Sidney y acá, como si estuviéramos en Cali, nos hace muy felices", añadió, emocionada de ver como en Perth y en Melbourne las tribunas se pintaron de amarillo.



Saben a que a la distancia mucha gente madrugó y seguirá madrugando para acompañarlas y no tiene palabras suficientes para explicar el agradecimiento suyo y del grupo en territorio australiano.



Eso y la manera como ruge el estadio cada vez que ella toca la pelota es un sueño que necesita controlar: "trato de disfrutarlo, más que jugar para el público recuerdo es mi niñez, cuando jugaba en el barrio. Obviamente les agradezco todo ese apoyo para mí y mis compañeras, lo sentimos muy cerca, de corazón", afirmó.



Linda entiende que s figura atrapa los focos, que su nombre es pregunta obligada de la prensa internacional, que necesita aprender a vivir en ese rol de estrella mundial. Lo bueno es que haber vivido tantas cosas a sus escasos 18 años y haber vencido incluso un cáncer, le dan fortaleza para lo que venga: "Dios me da una oportunidad más, día a día trato de aprovecharlo, en un segundo se te puede ir la vida y yo soy un claro ejemplo de eso, es impresionante lo que he vivido pero con humildad y alegría para seguir enfrentando este Mundial", añadió.



ya van cuatro de los siete partidos que vino a jugar. Y saber que su país la respalda aquí en Australia y a la distancia, es el impulso que necesita: "Cada vez estamos un poco más cerca de esa linda copa que anhelamos, difícil pero no imposible, lo sueño", concluyó.

​