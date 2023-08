Linda se destaca en el Mundial: entre las mejores del certamen

Las eliminatorias del Mundial femenino de fútbol de Australia y Nueva Zelanda comienzan este sábado después de una fase de grupos repleta de sorpresas y de actuaciones notables por parte de algunas deportistas.



La AFP selecciona a cinco jugadoras que han brillado con luz propia hasta ahora en el torneo:



- Linda Caicedo (COL) -



La delantera de 18 años del Real Madrid demostró a la audiencia global el talento que ya había desplegado en categorías juveniles.



Marcó en su debut en un Mundial absoluto contra Corea del Sur, con la ayuda de la mano poco firme de la portera rival, y volvió a ver puerta en la sonada victoria de Colombia ante Alemania (2-1).



Ese fue uno de los goles del torneo hasta ahora. Caicedo recibió el esférico dentro del área germana, caracoleó entre dos defensas y, sin apenas ángulo, colocó el balón a la escuadra opuesta de la portería.



La adolescente, diagnosticada con un cáncer a los 15 años del que se ha recuperado, ha generado también atención por motivos médicos.



En una sesión de entrenamiento se dejó caer al suelo colocándose la mano en el pecho. Y en el partido contra Alemania también pareció pasarlo mal para respirar. Aun así, las pruebas médicas no muestran ningún problema.



- Lauren James (ENG) -



La delantera de 21 años disfrutó de su primera titularidad en el Mundial en el segundo partido de Inglaterra y necesitó solo seis minutos para marcar el gol decisivo contra Dinamarca (1-0).



La jugadora del Chelsea desempeñó un papel estelar en la paliza contra China (6-1), anotando dos goles y sirviendo otros tres.



Hermana del defensa internacional inglés Reece James, Lauren dijo antes del Mundial que quería dar que hablar por otros motivos más allá de su parentesco. Y se puede decir que lo ha conseguido con creces.

"Es especial, una jugadora muy especial para nosotros y para el fútbol femenino en general", dijo su compañera Chloe Kelly.



- Chiamaka Nnadozie (NGR) -



Para avanzar en la próxima ronda, James deberá vérselas con otra de las jugadoras destacadas de este Mundial, la portera nigeriana Chiamaka Nnadozie, un auténtico muro en este torneo.



La guardameta de 22 años del París FC detuvo un penalti a la legendaria delantera canadiense Christine Sinclair para asegurar un punto vital en el debut ante las campeonas olímpicas (0-0).

También mantuvo la portería a cero en el empate contra Irlanda que garantizó el pase de Nigeria a las eliminatorias.



"Es tan talentosa", dijo su técnica en París, Sandrine Soubeyrand, a la cadena ESPN.



"Es una de las principales razones por las que hemos terminado terceras en la liga la pasada temporada y nos hemos clasificado para la Liga de Campeones", agregó.



- Hinata Miyazawa (JPN) -



Japón saldó con tres victorias la fase de grupos y un balance de once goles a favor y cero en contra.

Miyazawa ha sido fundamental en este éxito, con cuatro dianas que la igualan como máxima goleadora del torneo con la alemana Alexandra Popp, ya eliminada.



Dos de los tantos fueron en el partido contra España (4-0), en el que también dio una asistencia.

La centrocampista ofensiva de 23 años podría haber aumentado su cuenta goleadora, pero el entrenador Futoshi Ikeda la sustituyó al medio tiempo para darle descanso de cara a los octavos contra Noruega.



"Nunca lo imaginé. Todos los goles son porque las otras jugadoras me dan buenos pases. Así que es el gol de todas, no solo mío", dijo la protagonista tras la victoria ante España.



- Amanda Ilestedt (SWE) -



Pocos habrían apostado por la jugadora del Arsenal antes del torneo, y menos como goleadora.

Pero la defensa de 30 años figura entre las máximas anotadoras con tres dianas en tres partidos, todas ellas remates en saques de esquina.



El técnico escandinavo Peter Gerhardsson no bromeaba cuando dijo que podía llevarse la Bota de Oro del torneo.



"A lo mejor no esperaba tres goles, pero sé que es una de mis fortalezas y es algo que trabajamos mucho en los entrenamientos", dijo la antigua jugadora de París Saint-Germain y Bayern Múnich.



En octavos, las suecas se enfrentan el domingo a las actuales campeonas estadounidenses, que ya están avisadas de que, a veces, el mejor ataque viene de una buena defensa.