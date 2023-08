'Si toca ser arquera me meto': Usme, en modo Rambo, y su puesto ideal

Se llama Catalina Usme y es la voz cantante en la Selección Colombia Femenina cuando las cosas van bien y cuando no.

Últimamente es más lo segundo, tras la derrota 1-0 contra Marruecos que, si bien no amenazó el liderato del grupo H, sí dejó muchas reflexiones de cara al partido de este 8 de agosto, en Melborune, contra Jamaica, por octavos de final del Mundial Femenino 2023.



Un gol, de penalti, lleva en la cita orbital. Son 52 y contando. Pero ese es el lío: ¿por qué no ha sido más protagonista?



Lo claro es que actitud no le falta: "Yo hago lo que me pidan. Si me toca jugar de arquera me meto, no sé cómo me vaya. Yo amo competir, disfruto, me encanta el fútbol, si ellos creen que voy mejor al medio no hay problema, arriba también dependerá mucho de los rivales", dijo tras perder contra Marruecos.



Le pidieron una posición atípica y cumplió: "No fue el mejor partido e la mayoría, hay que ser autocríticos, ser constructivos, que rico que pasó ahora, en octavos sé que vamos", decía Usme, Por es le toca ponerse el overol antes que todas las demás", afirmó. ¿Y en su caso puntual qué se trabaja?



Ahora, a decidir su puesto: "hoy lancé a Usme de 9 y a Mayra por derecha y rompimos mucho, en las rotaciones ellas tienen libertad", decía, orgulloso Abadía. Y sí, el equipo se comportó mejor pero igual no llegó al desenlace.



¿A qué jugó? "Y sí, en un buen tramo del segundo tiempo, Mayra salió del área y fue por derecha mientras la del América de Cali apareció por el centro, frontal, en modo rematadora-



Usme fue la primera en entender la apuesta: "May a veces también es muy física, funcionó la variante porque sacamos limpio al equipo, igual que me pongan de lo que sea", detalló. Ella, por dentro y por fuera es desequilibrante, pero desde el discurso indispensable totalmente". Todo depende, de la recuperación de Ascencio.



Pero había que viajar planeó el regreso: "Salí del hotel de espaldas porque dije que volvía, lo cumplimos, vamos a volver allá, es nuestra casa y vamos a estar bien, va a ser como en Cali, a disfrutar", explicó.