Linda Caicedo no influyó: sistema defensivo de Inglaterra la anuló

La Selección Colombia Femenina sufrió ante Inglaterra y terminó siendo eliminada del Mundial Femenino. El frente de ataque de la 'Tricolor' careció de oportunidades para llegar al gol, de hecho, el único tanto, anotado por Leicy Santos, llegó en una jugada aislada tras un centro que se metió en el arco defendido por Mary Earps.



Linda Caicedo, una de las jugadoras más destacadas de la Selección Colombia en el Mundial, no puso influir y fue absorbida por el bloque defensivo. La jugadora de 18 años no estuvo lúcida a la hora de tomar decisiones y el marcaje por el costado izquierdo evitó que se sintiera cómoda sobre el césped.

Inglaterra paró al equipo con una línea de tres defensoras y cuatro mediocampistas, haciendo superioridad por las bandas. Tanto Jessica Carter como Lucy Bronze doblaron la marca a la futbolista del Real Madrid e impidieron que pudiera explotar sus recursos. Linda Caicedo no puso lanzarse en velocidad ni recibir el balón con espacio para recortar hacia el centro y buscar el remate de media distancia.



De hecho, su primera jugada individual llegó en el minuto 77 pero no manejó bien el contraataque y su intento de pase a Santos, que aparecía en por el segundo sector, fue interceptado. Cerca del cierre fueron sus mejores minutos en el partido. Inglaterra bajó el bloque y, sorprendentemente, la '18' encontró espacios a las espaldas pero no tuvo compañía en el área y los centros terminaron en despeje de las británicas.



El ingreso de Ivonne Chacón en el 78' permitió que Linda Caicedo pasara al otro sector pero, nuevamente, no tuvo claridad. En los últimos instantes del partido, recibió balones en soledad pero erró en la toma de decisiones y sus disparos de media distancia se fueron muy desviados del arco inglés.