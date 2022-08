¡Envigado acecha a los ocho! Victoria al Bucaramanga y escala casillas

Las emociones no fallaron a la cita en el Polideportivo Sur. Decisiones polémicas en los chequeos de Eder Vergara, juez central del partido como también oportunidades de ambas escuadras. Envigado y Atlético Bucaramanga con realidades distintas, pues los antioqueños necesitaban los tres puntos para acercarse a los ocho, mientras que los santandereanos para meterse a ese selecto grupo. Victoria final de los envigadeños que ascienden a la casilla 12 con 8 puntos.

Apenas inició el compromiso, Envigado abrió el marcador rápidamente. Yadir Meneses ejecutó un tiro de esquina medido y perfecto para la cabeza de Carlos Ordóñez que con un gran salto y un testarazo, puso el primero. Sin embargo, duró poco el triunfo por un centro cerrado de Cristian Blanco. Santiago Londoño no pudo salvar la pelota y significó el 1-1 parcial.



Eder Vergara fue al VAR al minuto once por un presunto agarrón de Carlos Ordóñez a Jefferson Mena. Era penal para el Bucaramanga, pero al ver el monitor, anuló su decisión. No hubo nada en el área. Juan Camilo Chaverra protagonizó la tapada del primer tiempo en un tiro libre de Daniel Londoño. Una volada tremenda para salvar al córner.



Ya en el complemento, fue Envigado quien demostró las ganas de jugar y llevarse el partido. La primera fue con un remate de Diego Moreno que atajó Juan Camilo Chaverra. Su disparo fue raso y el cartagenero envió al córner. Bucaramanga lo intentó con un disparo de volea de David Acosta que Santiago Londoño salvó. Al final, Eder Vergara creó polémica con un penal por un golpe de Acosta que salió expulsado después de ver el VAR. Jesús Hernández ejecutó y puso el segundo final.



Envigado sacó los tres puntos que los ayudan a acercarse al puesto 12 muy cerca de los ocho clasificados. Bucaramanga podía meterse si ganaba. Los envigadeños visitarán a Jaguares, y los bumangueses irán a Medellín para enfrentarse a Nacional en la novena jornada