Di María y Messi, brillantes héroes de Argentina: goleada a Venezuela

En el cierre de la jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas, Argentina venció en La Bombonera a Venezuela por 3-0. Actuación excelente de Ángel Di María, que entró en el complemento, y Lionel Messi.

Aunque la Albiceleste se adueñó rápidamente del protagonismo, no pudo reflejar dicha superioridad en ocasiones claras de gol. Eso sí, Lionel Messi aparecía como director de orquesta generando desde tres cuartos de cancha.



Hasta la media hora de partido, los dueños de casa se acercaron con un remate lejano de Lío que encajonó Wuilker Faríñez y un zurdazo cruzado de Nicolás Tagliafico que pasó ligeramente desviado. Poco más.



Las cosas cambiaron para los últimos instantes. Al 33' avisó Joaquín Correa, quien recibió una asistencia extraordinaria entre líneas de Messi, pero no pudo definir el mano a mano con Faríñez. El ex-Millonarios salvó con los pies.



Dos minutos después se “abrió la lata”: Alexis Mac Allister recuperó un rebote y abrió por derecha para Rodrigo De Paul. A pesar de que el jugador del Atlético estaba en total soledad para rematar, optó por mandar un pase raso a la mitad que empujó Nico González. El VAR chequeó y todo legal.



Venezuela metió un susto sobre los 39 minutos. Salomón Rondón se salió de su área de influencia para recibir por la banda, mandó un centro a media altura y Josef Martínez le ganó a su marcador, pero no pudo darle dirección al remate que pasó cerca del vertical derecho de Franco Armani.

La segunda parte inició con opciones de lado y lado. Messi probó suerte con un tiro libre, pero la bola se desvío en la barrera y Faríñez pudo controlar sin problemas: Josef cabeceó un buen centro de costado, pero no pudo darle mucha dirección al remate.



Poco a poco el encuentro fue cayendo en un bache. Ambos seleccionados igualaron sus niveles. Todo se desarrollaba en la mitad del terreno.



Al minuto 63, los locales desperdiciaron una ocasión insólita. A velocidad pura Nahuel Molina llegó a línea de fondo por derecha, mandó el centro atrás y Mac Allister, con todo el panorama, le erró al arco.



Argentina comenzó a darle trámite a la victoria con juego asociado, llevando el balón de un lado a otro. Por su parte, los jugadores venezolanes fueron saliéndose de casillas y cometieron duras infracciones. De allí quedaron Jhon Chancellor y Roberto Rosales como grandes afectados, pues se acumularon y no estarán disponibles para el duelo con Colombia.



El nocaut llegó a diez minutos del final con dos golpes certeros. De Paul filtró un sensacional pase vertical a Di María, que ganó a pura velocidad, dejó en el camino a Faríñez y a un par defensores con una carrera en diagonal. Al llegar a la medialuna, la picó. Golazo.



Instantes después, el mimo Di María se vistió de asistidor. Recibió por derecha, recortó hacia dentro y dejó solo a Messi, que tan solo tuvo que controlar y aunque definió terriblemente mal, Faríñez ya se había jugado a un palo.



Finalmente fue una despedida soñada de territorio argentino. Victoria 3-0, se viene Ecuador y de ahí con la mente puesta en el Mundial de Catar.