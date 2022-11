Argentina, en vilo por lesión de este volante: Scaloni lo esperará

La lesión muscular del mediocampista Giovani Lo Celso encendió las alarmas de los argentinos y del seleccionador, Lionel Scaloni, quien este miércoles dijo que espera “noticias” para ver qué decisión tomará para el Mundial.



“Estamos valorando cómo está la situación tanto de él como de otros jugadores”, afirmó Scaloni nada más llegar a Argentina, a consultas de ESPN. “Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos”, agregó, respecto de la posibilidad de que se quede afuera de la Copa del Mundo, que comienza el próximo día 20.

Lo Celso sintió una molestia en los isquitobiales de la pierna derecha y pidió el cambio en el encuentro entre Villarreal y Athletic de Bilbao el pasado domingo. Se confirmó la lesión muscular y el temor es que el jugador pueda tener un desprendimiento muscular que requiera cirugía, por lo que no llegaría a recuperarse para sumarse al plantel que viaje a tierras cataríes.



“Lamentablemente podía pasar”, dijo Scaloni, al indicar que octubre fue un mes “bastante cargado” de partidos. Pero Scaloni reflexionó que “la salud del jugador es lo primero”. El Mundial de Qatar 2022 comenzará el 20 de noviembre y el primer partido de la Albiceleste será dos días después ante Arabia Saudí. El grupo C se completa con México y Polonia.



El 21 de octubre era la fecha límite que tienen las naciones participantes para presentar a la FIFA la lista provisional. En el caso de Argentina, esta fue remitida con unos 40 nombres, pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no la hizo pública.



La nómina final, de 26 futbolistas, debe ser enviada con fecha límite el 14 de noviembre.



EFE