Luis F. Suárez sufre más de la cuenta previo a Qatar: 'es una tortura'

El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y en 10 días empezará a rodar la pelota de manera oficial, cuando el anfitrión se mida a Ecuador. La Selección de Costa Rica, dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, emprendió su viaje este mismo jueves, después de despedirse de su afición en el estadio Nacional con victoria 2-0 ante Nigeria, con goles de Óscar Duarte y Kendall Watson.



Los 'Ticos', que integran un difícil grupo junto a España, Japón y Alemania, afrontarán un último amistoso en Irak antes de viajar a Qatar. Su estreno mundialista está pactado para el 23 de noviembre frente a España.



Justamente hablando de los amistosos que anteceden el Mundial, el técnico colombiano aseguró que es una "tortura" porque debe pensar en que sus jugadores no vayan a lesionarse. Estos partidos de fogueo les permite llegar con ritmo de competencia a Qatar pero no dejan de ser una alerta constante.



"Creo que es una tortura ver estos partidos, lo único que un entrenador está haciendo es buscar la forma de que alguien no se lesione y que todo salga bien”, manifestó Suárez tras la victoria en el estadio Nacional de Costa Rica.