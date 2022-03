Declaraciones de Messi que dejaron fría a toda Argentina: ¿se va?

Todo era felicidad en La Bombonera hasta que una declaración puso a temblar a todo el territorio argentino. Tras la goleada frente a Venezuela y posterior despedida del país, Lionel Messi habló unos minutos con la prensa.



En primer lugar aseguró estar muy feliz con el grupo armado por Lionel Scaloni y el cariño que recibe de la gente. Todo es un sueño. Ahora bien, la preocupación llegó al hablar de su futuro.



“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa. La gente me demuestra que me quiere y soy un agradecido. Todo fluye natural, es mas fácil adentro y afuera de la cancha”, sentenció el astro.



Así mismo destacó “la unión que hay entre el público y esta selección”, en especial la noche de este viernes pues se trata de la despedida del seleccionado antes de Catar 2022. “Terminamos este último día antes del Mundial, porque creo a Argentina no vamos a volver”, complementó Lío.



Su siguiente declaración detonó el temor: “Nos queda Ecuador, el último partido de Eliminatorias, después del Mundial no sé. Pienso en lo que viene: los partidos de julio, septiembre, octubre. Después, el Mundial... me voy a replantear muchas cosas, más allá de que me vaya bien o mal”.



¿Declaración con tinte a despedida?