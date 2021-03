¿Dónde ver EN VIVO la eliminatoria europea camino a Catar 2022?

La selección española se ejercitó en la tarde de este martes sobre el césped del Estadio La Cartuja, donde el miércoles jugará contra Kosovo un partido de la tercera jornada de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Italia de Roberto Mancini prolongó su buena racha con una victoria 2-0 en Bulgaria, este miércoles visitan a Lutuuania por un resultado que los deje tranquilos de cara a la clasificatoria mundialista. El atacante estrella del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, se perderá los duelos de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain por la lesión que ha sufrido con la selección polaca, que jugará este miércoles por el grupo I contra Inglaterra.





Partidos con Hora de Colombia:

Lituania vs. Italia 1:45 p. m. ESPN 3

Inglaterra vs. Polonia 1:45 p. m. DIRECTV Canal 610

Alemania vs. Macedonia 1:45 p. m. DIRECTV

España vs. Kosovo 1:45 p. m. ESPN

Bosnia vs. Francia 1:45 p. m. DIRECTV Canal 612

¡Pilas con los cambios de Horario!

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: dos horas más.

Bolivia y Venezuela: Una hora más

México: Una hora menos.





