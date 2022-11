Ecuador deja afuera del Mundial a Byron Castillo: convocatoria oficial

Byron Castillo no estará con el seleccionado ecuatoriano en la Copa Mundial FIFA Qatar 2022. El jugador, que habría nacido en Colombia y causó una demanda de Chile y Perú a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, finalmente no representará a Ecuador y ya no existirá campo a la polémica.



No se sabe si Castillo no va al Mundial para evitar un futuro problema jurídico o por la lesión que sufrió el pasado sábado en amistoso contra Irak. Lo cierto es que el jugador se quedó afuera de la Copa del Mundo.



Este lunes, el técnico Gustavo Alfaro entregó de manera oficial la lista de 26 jugadores convocados.



🔥 Aquí están los 26 jugadores elegidos por el DT #GustavoAlfaro para jugar la @fifaworldcup_es, estamos listos para hacer historia @PilsenerEcuador



❤️ ¡Un solo latido que representa a 18 millones de ecuatorianos! #HaremosHistoria pic.twitter.com/xy1grHHBAc — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 14, 2022