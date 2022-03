Colombia jugando en pleno Carnaval de Barranquilla: antecedentes

Barranquilla está de fiesta y no precisamente por la Selección Colombia. El ambiente futbolero no ocupa por estos días el puesto de honor en el pueblo barranquillero, pues el combinado nacional está de capa caída con la afición del país, y la clasificación al Mundial de Catar 2022 está lejana, aunque no imposible.



Las calles de la capital del Atlántico viven con jolgorio el regreso del Carnaval de Barranquilla, ya que en 2021 no se pudieron realizar las tradicionales celebraciones a causa del Covid-19. Así, en este 2022 la gente en ‘Quilla’ solo quiere gozarse la rumba en las calles y revivir su folclor.



Así jugará Colombia contra Bolivia, este jueves 24 de marzo desde las 6:30 p.m., esperando ganar para despedir la Eliminatoria de local, y quedar a la expectativa para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, para saber si puede lograr el milagro mundialista.



¿Ya ha jugado la Selección en pleno Carnaval? Colombia ha disputado ocho Eliminatorias mundialistas en Barranquilla, contando la actual; pero en la mayoría de las ocasiones sus partidos no han coincidido con la tradicional fiesta popular.



Sin embargo, hay un antecedente de un partido de Colombia en clasificatorias sudamericanas, mientras la Casa de la Selección vivía su Carnaval. Sin duda, un reto para superar para los dirigidos por Reinaldo Rueda.



El Carnaval de Barranquilla de 1997 será recordado por los habitantes de la capital atlanticense por la ilusión que se vivía con la Selección Colombia, que había sumado 17 puntos (los mismos que tiene en el camino a Catar 2022), sin haber terminado la primera vuelta de aquella Eliminatoria.



El 12 de febrero, un día después de haberse terminado oficialmente el Carnaval (8 al 11 de ese mes), aquel seleccionado, dirigido por Hernán Darío Gómez, enfrentó a Argentina, que en ese entonces tenía a Daniel Pasarella como entrenador.



Colombia jugaba su cuarto partido en el Metropolitano, y había ganado los tres juegos anteriores en casa. Llegaba como líder de Sudamerica y se confiaba con un triunfo sobre la Albiceleste.



Sin embargo, Argentina ganó 0-1 con un extraño gol de Claudio el ‘Piojo’ López, en una pelota que se le metió a Faryd Mondragón. Además, Mauricio ‘Chicho’ Serna erró un penalti y ahí acabó el invicto de Colombia, a la altura de la novena fecha de Eliminatoria.



¡Colombia, a ganar en época de Carnaval!