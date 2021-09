¡El mejor paño de lágrimas! Revelan rutilante contrato de Messi en PSG

No pasó mucho tiempo desde aquel día lúgubre en el que Lionel Messi salía con la cara lavada en lágrimas del FC Barcelona, el que había sido su único club, el amor de sus amores en el que pasó 21 de sus 34 años de vida.

Era una pena conmovedora y eso lo leyó bien el PSG, que le ha dado un paño de lágrimas que suavizará bastante su tristeza.



En las últimas horas el diario L'Équipe ha revelado en exclusiva los detalles del millonario contrato, que ata al agentino por tres años al club francés.





Voici la une du journal @lequipe du samedi 18 septembre 2021.

En kiosque : https://t.co/Oe3pdODgOG pic.twitter.com/qLaBX9P2er — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 17, 2021

Según explicó, ganará 30 millones de euros en la primera temporada. Llama la atención que será 6 millones menos de lo que percibe Neymar, quien sigue siendo el mejor pagado. Pero ojo que eso será temporal: en los dos años siguientes, Messi incrementará su tarifa en 10 millones por año de cuenta de un bono de fidelidad, que solo se hará efectivo si no se va de París.



Significa que solo en su primer año se habrá embolsado 110 millones de euros solo por cumplimiento de contrato, pues vale especificar que en este acuerdo no se contemplan bonos por cumplimiento de objetivos individuales o grupales al final de cada temporada. ¿También usted está pensando en aquella descomunal cifra de 555 millones de euros que, según el diario El Mundo, ganó en sus últimos cuatro años de contrato? Pues sumados unos ingresos con otros, la cifra no se acercaría, aunque falta saber cuánto serán las compensaciones si, por ejemplo, gana la Champions League, la obsesión de los cataríes dueños del club: hay que recordar que lo único que no les falta es dinero.



De esta manera, el argentino estará un poco por encima de Neymar, cuyo contrato no contempla ningún incremento salarial hasta la finalización, en 2025.



Vale añadir que, según L'Equipe, PSG le abonará un millón de esos 30 millones de euros anuales en PSG Fan Token, la criptomoneda del club. Según el medio, esta modalidad de pago le dará un beneficio al club francés entre 25 y 30 millones por temporada gracias a la colaboración que está haciendo con Crypto.com.