PSG recibe pésimas noticias previo a la Ligue 1: estrella lesionada

Máxima alerta en el PSG previo al regreso de la Ligue 1 en su temporada 2022-23, certamen que justamente inicia este viernes con el duelo entre Olympique de Lyon y Ajaccio.

El delantero francés Kylian Mbappé no entró en el grupo del París Saint-Germain para afrontar el primer partido de liga de su equipo el próximo sábado frente al Clermont a causa de un problema en los aductores, indicó este viernes el club.



El jugador, que hace unos meses apostó por renovar por el club al que llegó hace cinco años, se quedará en la capital francesa, precisó la entidad, que emitirá un nuevo parte médico en 72 horas.



Mbappé ya se perdió el pasado fin de semana la Supercopa de Francia, que enfrentó a su equipo contra el Nantes en Tel Aviv, a causa de una sanción.



El equipo cuenta con sus principales pilares, incluidos los tres primeros fichajes de esta temporada, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele y Vitinha, aunque no el cuarto, Renato Sanches, anunciado este jueves, y que todavía necesita tiempo para recuperar su forma. El propio técnico, Christophe Galtier, señaló este jueves que el portugués todavía no estaba en forma para debutar con el equipo.