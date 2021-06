¡Se cayó el negocio! Barcelona lo tenía, París se metió en el camino

Los intereses del Barcelona por los jugadores de Paises Bajos vienen desde hace mucho, siendo referentes en toda su historia. Para el nuevo proyecto, construido por Koeman y Laporta, tenían un objetivo, al cual venían siguiendo desde ya hace varios meses. Georgino Wijnaldum era la ficha que quería el entrenador culé para la próxima temporada, pero, las vueltas que da la vida cambiaron el negocio aún más cuando de dinero se trata.

Hace unos días se conoció el interés por parte del París Saint-Germain para contactar al volante neerlandés, estando ya próximo a firmar con el Barcelona. Sin embargo, entró la chequera catarí a poner en duda al jugador, por lo que el acuerdo con los españoles tambaleó, llegando a dilatar la situación. La postura del Camp Nou fue plantarse y no ofrecerle más.



Los jeques tentaron al jugador, no solo desde lo deportivo, sino desde lo económico, doblando la propuesta que tenía por parte de Laporta. De acuerdo a información del periodista Fabrizio Romano, el volante ya tendría todo acordado y firmado con el PSG, vinculándose a la institución francesa hasta el 2024.



El primer fichaje que buscó Koeman, que tenía todo acordado, se cayó en cuestión de días y horas. No solo fue la billetera, sino el llamado de Pochettino, con quien tuvo comunicación en los días recientes.