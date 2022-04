PSG aún no puede gritar campeón en Francia por una milagrosa remontada

Apasionante jornada futbolera en el campenato francés...



La remontada del Marsella ante el Nantes en el estadio Velodrome (3-2) aplazó el alirón del París Saint Germain que ganó en Angers con un gol de Sergio Ramos (0-3) y que queda a un punto del éxito, a falta de cinco jornadas para el cierre de la Ligue 1.



Durante muchos minutos fue campeón el conjunto de Mauricio Pochettino porque el Marsella de Jorge Sampaoli no tomó la delantera en su marcador hasta el minuto 75. El cuadro parisino tuvo una salida sencilla ante un rival que aún no ha cerrado la salvación pero que apenas inquietó al líder.

El PSG no contó ni con Leo Messi y Marco Verratti, lesionados, ni con Neymar, sancionado. Ninguno hizo falta. Ángel Di María brilló en su regreso al once inicial igual que Sergio Ramos, desde el principio en el centro de la zaga y que anotó su segundo tanto con su nuevo equipo.



El marcador, no obstante, lo abrió el de siempre. Kylian Mbappe a la media hora a pase de Achraf Hakimi. El segundo fue en el tiempo añadido de la segunda parte. Ramos, de cabeza, aprovechó un centro de Di María que asistió en el tercero, en la segunda parte, anotado por Marquinhos.



El París Saint Germain, que terminó con diez hombres por la expulsión de Edouard Michut en el tiempo añadido, aventaja en quince puntos al Marsella a falta de cinco encuentros.



Es una cuestión matemática por el triunfo del Marsella ante el Nantes que tomó ventaja en dos ocasiones (3-2). Primero en el minuto 26 gracias al brasileño Andrei Girotto y en el 41 con el gol de Marcus Coco. En ambos casos el conjunto de Jorge Sampaoli respondió con los tantos de Dimitri Payet. Fue en el 75 cuando Amine Harit anotó el tanto de la victoria marsellesa que se afianza en el segundo lugar y atrasa el éxito parisino.