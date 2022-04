Volvió Mina y se sintió: Everton salvó un punto en lucha por descenso

Parecía que sería la historia de repetida, pero un gol agónico cambió todo: Everton salvó un punto sobre el final en Goodison Park y tomó un pequeño respiro en la lucha por el descenso.



Volvió Yerry Mina tras una larga baja por lesión (dos meses y medio) y fue titular y es verdad que la zona posterior del equipo de Lampard pasó menos sustos, y los 'toffees', que siempre propusieron, igualaron 1-1 tras un desgaste enorme, que los tiene ahora a cuatro puntos del Burnley.



La historia empezaba con un fallo de Mina en la marca y la pelota le rebotó en la espalda, justo para que entrara Barnes y abriera la cuenta a los 5 minutos, demasiado temprano para toda la necesidad del local.



La reacción de Everton tardó hasta los 16 minutos, cuando un pase exquisito de Gordon fue literalmente desperdiciado por Richarlison, quien quiso definir de lujo y la tiró afuera. Y mientras el visitante no tenía ninguna prisa, una más tendría el brasileño y otra muy clara Gray, en un laboratorio tras un tiro de esquina que acabó en un lindo remate, que se cerró demasiado tarde.



Un intento desviado de Iwobi marcaba el inicio del complemento, que no parecía enrutar a Everton, el más necesitado de los tres puntos.. o al menos uno.



El cansancio fue mermando al dueño de casa mientras su rival, que bastante había ahorrado desde el minuto 5, cuando anotó su gol, se animó sobre el final a ir sobre el arco de Pickford, con un Maddison incisivo en cada proyección y un Mina que le dio más seguridad a la maltrecha zaga azul, aunque se ganó una merecida amarilla por una barrida, a diez minutos del final, y que hasta tuvo un cabezazo peligroso sobre el final.



Everton dejó esa sensación de ser más corazón que fútbol, muy repetido en su ataque y sin la chispa de un Richarlison que se cansó de fallar frente al arco, la última vez a los 82, en un balón que debió terminar en gol. Pero sería suya la felicidad cuando, ya en el cierre del partido, logró pescar una pelota que le rozó Rondón y él embocó, como pudo, para el 1-1 final.



Rondón vino del banquillo y Lampard acertó, pero falta mucho para apagar la amenazante alarma del descenso de la Premier League. Y no es por sumar a la angustia pero el siguiente compromiso de Everton es nada menos que el derbi contra Liverpool.