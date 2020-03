¿Dónde está Neymar? En Francia sospechan que huyó por la pandemia

Francia tiene cerca de 8.000 contagiados por coronavirus covid-19 y las medidas del gobierno son radicales, con cuarentena obligatoria y otras medidas radicales, que buscan frenar la expansión de la enfermedad y no llegar a la situación de otros países como Italia, donde hay más de 30.000 infectados.

En todo Francia se cumplen con rigor las instrucciones, por supuesto también en el fútbol, donde se siguen programas de entrenamiento personal, guiado por los equipos.



Es el caso del PSG, que tiene a todos sus hombres en el radar... todos menos Neymar. El diario Le Parisien publica una nota en la que duda que el brasileño esté todavía en París y explica que, tal vez presa del miedo por el virus, habría salido en su avión privado tumbo a su país, donde se registran poco más de 300 contagios y solo hay una víctima mortal, por el momento.



El jugador, quien suele publicar todas sus actividades en redes sociales, se dejó ver en un gimnasio, pero es un recinto cerrado:



Aunque, según el medio, el PSG confió siempre en que sus jugadores siguieran al pie de la letra las instrucciones del presidente Emmanuel Macron, no pueden prohibir la salida de ninguno del país. A al consulta oficial de Le Parisien, el equipo negó la salida de Neymar de Francia, pero no aportó pruebas de que no se ha ido.