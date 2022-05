La cruda realidad de Neymar: aparenta, pero no aguanta más los pitos

El futuro de Neymar es incierto en el Paris Saint-Germain. La afición se cansa cada día más del brasileño, y lo señalan partido a partido con incesantes silbidos y pitos. Aunque hace poco respondió de manera irónica comentando que tenían que aguantarlo hasta 2025, el astro del PSG se sinceró con un compatriota.

La afición del Paris Saint-Germain también hizo de las suyas en la obtención del título ante el Lens. El gol de Lionel Messi llegó en el último cuarto de hora, y los espectadores tenían presupuestado abandonar el Parque de los Príncipes sobre el final del juego, y así fue.

Los goles de Neymar, Lionel Messi y Sergio Ramos no han sido suficientes para ganarse a la afición del conjunto parisino. El futuro del brasileño y del ibérico parece lejos de Francia, y los silbidos y pitos persisten en estos jugadores señalados por la prematura eliminación en los octavos de final de la Uefa Champions League.

Las críticas en contra de Neymar no paran y seguirán dando de qué hablar semana a semana. ‘Ney’ mantuvo una conversación con Diego Ribas, reconocido futbolista del Flamengo con pasado en el Wolfsburgo, Atlético de Madrid entre otros europeos.

‘Por supuesto que nadie quiere ser abucheado, y más si juegas en casa. Es triste, pero tenía que encontrar fuerzas en algún sitio. Me acordé de toda la gente que me ayudó a llegar a donde estoy ahora, y trato de jugar por ellos. No puedo dejarme afectar por los abucheos y defraudar a mi familia. Hay partidos en los que puedes jugar para los aficionados, cuando todo está bien. Luego están los abucheos, y entonces me aferro a mi familia’, comentó Neymar a su compañero.

Asimismo, habló sobre la actividad de las redes sociales en donde los insultos de la afición también se han hecho presentes. ‘las redes sociales… creo que perjudican más de lo que ayudan. Porque si juegas bien y vas a mirar, todo son buenas noticias y sonrisas. Pero cuando no juegas bien, no es bueno para la cabeza. Si no hay nadie que te ayude a superar esos momentos, es muy duro. Las redes sociales son algo muy peligroso hoy en día’.