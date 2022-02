¡No lo resiste! Estelar al que Mbappé quiere fuera: solo así renovará

Kylian Mbappé sabe desde siempre que puede hacer, literalmente, lo que quiera con el PSG. Para bien y para mal, el joven maravilla entiende que la desesperación por renovarlo hace que le cumplan cualquier capricho. Y al parecer no va a dejar pasar la oportunidad.

Según el diario L’Equipe, el atacante recibirá pronto una oferta sencillamente irrechazable, que no solo lo convertirá en el gran tesoro y en la base del proyecto a futuro del club, sino que le dará poder hasta para decidir quién se queda.



Y ya tiene la primera 'víctima': nada menos que uno de los recientes fichajes recientes de Mauricio Pochettino en junio de 2021, una de las super estrellas.



Según la fuente, el jugador y si entorno no creen para nada en el aporte de Sergio Ramos, pues aunque admiten que es muy competitivo a sus 35 años, sus constantes lesiones lo convierten en un jugador a salir por regularidad pero también por elevado costo en la nómina. Además, va en contravía de los fichajes recientes, casos explícitos del arquero Gigio Donnarumma (22 años), Achraf Hakimi (23) o Nuno Mendes (19 años).



Mbappé quiere sangre nueva y jugadores que vayan a su descomunal ritmo. El lío es que si la guillotina es la edad, eso puede llegar a tocar hasta a Lionel Messi... pero no, la realidad es que el francés se lo lleva bien con el argentino. Sería su excepción. ¿Se irá entonces Ramos para complacer a Mbappé? En PSG cumplirán cada uno de sus caprichos con tal de no verle puesta la camiseta de Real Madrid.