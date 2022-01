¿No estaba tan bien? PSG actualiza estado de salud de Lionel Messi

Lionel Messi dijo este jueves, en su cuenta de Instagram, que ha superado la covid 19 y que está sano. Pero aparentemente no es suficiente.

El último parte médico del PSG da cuenta de que el estelar todavía no está disponible y su equipo se las tendrá que arreglar sin él, por ahora.



"Su evolución es buena, sigue trabajando con el cuerpo médico y de actuación y se incorporará paulatinamente al grupo la próxima semana", informó el equipo.



El técnico Mauricio Pochettino respondió con un cortante "no" cuando le preguntaron si estaría contra Brest este sábado (3:00 p.m.). "La valoración es diaria. No podemos anticipar nada, esperemos que esté lo antes posible con el grupo y que se sienta de la mejor manera", respondió.



PSG tampoco tiene a Neymar, quien se recupera de lesión, con lo cual su temido tridente solo tiene a un Mbappé que ni siquiera sabe si seguirá en París, pues ahora ya puede escuchar ofertas.