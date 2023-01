¿Cuándo regresa Lionel Messi al PSG? Galtier decidió varias cosas

Lionel Andrés Messi Cuccittini, como el capitán, referente y líder de la selección de Argentina, fue el guía para conseguir el título que le faltaba: la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tras esa obtención en donde rompió varios récords mano a mano también con su compañero de equipo, Kylian Mbappé, se tomó unas vacaciones más que merecidas en su país. Recibido como el gran héroe, poco a poco se le empiezan a acabar los días de descanso.



Por su parte, Kylian Mbappé, quien fue subcampeón con Francia, y Achraf Hakimi, cuarto del mundo con Marruecos decidieron no tomar vacaciones, las cuales las merecían indudablemente por la intensidad que tuvieron a lo largo del certamen mundialista y se pusieron nuevamente bajo la dirección técnica de Christophe Galtier en el Paris Saint-Germain.

Tal vez ese era el trato. Lionel Messi se iba a descansar como campeón del mundo primero, mientras que Achraf Hakimi y Kylian Mbappé regresaban a París para encarar la victoria contra Racing de Estrasburgo donde Kylian anotó de penalti, y la derrota ante el Lens, que cortó una racha de más de 30 partidos sin conocer caídas para el cuadro parisino, y luego, con la vuelta del argentino, Christophe Galtier le dará el descanso al marroquí y al francés.



Kylian Mbappé no fue el líder que se le pidió al Paris Saint-Germain tras la ausencia de Lionel Messi para estas dos fechas. Por la distancia que hay entre ese encuentro contra el Lens y la próxima fecha de la Ligue 1 que será el 11 de enero, Messi vuelve para los entrenamientos y tal vez disputar la Copa de Francia ante el Chateauroux el viernes 6.



Así las cosas, el Paris Saint-Germain espera al campeón del mundo, Lionel Andrés Messi que ya emprenderá su viaje a la capital francesa para entrenar nuevamente con el conjunto parisino. Su regreso está pactado para el martes 3 de enero, día en el que la institución tendrá descanso. El miércoles, Messi estará nuevamente con sus compañeros, pero a cambio, dos jugadores no estarán por decisión de Christophe Galtier.



Con el regreso de Lionel Messi para enfrentar al Chateauroux en la Copa de Francia el viernes 6 de enero, partido en el que tal vez Christophe Galtier no disponga del argentino por no ser un compromiso de mucha altura por el nivel de su contrincante, no habrá liga francesa sino hasta el 11 de dicho mes, razón por la cual, Kylian Mbappé y Achraf Hakimi tendrán sus vacaciones. "El plan era que pudieran participar de estos encuentros y que ahora descansen un poco", señaló Galtier sobre el plan inicial que tenían con el argentino, el marroquí y el francés.