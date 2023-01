¡Fin al invicto del PSG! Lens dio el golpe y sigue como el escolta

Sin Neymar por expulsión y sin Lionel Andrés Messi que todavía no regresa de las vacaciones en Argentina después de conquistar el mundo en Qatar con el título que le hacía falta, el Paris Saint-Germain se le vio descompensado completamente en su visita a Lens, en donde, su escolta, de impresionante campaña logró hacer lo que nadie pudo en las 16 jornadas pasadas. Con un triunfo categórico con el marcador de 3-1, se ponen a solo cuatro unidades del liderato que todavía domina el club capitalino pese a perder el invicto.

Los primeros minutos del encuentro estuvieron llenos de interrupciones que no hacían para nada sencillo el andar del compromiso. Faltas y cortes que no dejaban que la pelota transitara con facilidad. Hasta que a los seis minutos, una mala salida de Gianluigi Donnarumma le dio la oportunidad a Przemyslaw Frankowski con el arco a su merced para abrir el marcador. No obstante, la victoria duró poco. Hugo Ekitike logró aprovechar la inseguridad del guardameta Samba para poner el empate revisado por el VAR y convalidado finalmente.



Ni Kylian Mbappé ni la creatividad de Carlos Soler vestido de Neymar Jr pudieron romper una zaga defensiva concentrada en los minutos posteriores. Además, Samba también le negó la posibilidad al astro francés de romper la igualdad. Loïs Openda avisó para el Lens a los 26 minutos y a los 29' aprovechó un contragolpe letal para quedar de frente a Gianluigi Donnarumma y superar al guardameta italiano. El pasar de los minutos en la primera parte tuvo varias infracciones, una dura a Mbappé que fue penalizada con tarjeta amarilla para Gradit.

Ya en el complemento, muy rápido en el cronómetro, Alexis Claude-Maurice aprovechó un robo en la salida del Paris Saint-Germain y definió raso para batir nuevamente a Gianluigi Donnarumma. Los parisinos lo intentaron con Achraf Hakimi, pero Samba aseguró con facilidad los embates de la visita.



Christophe Galtier movió su equipo con inclusiones de jugadores juveniles, pero ni con veteranos ni con los experimentados pudieron solventar un partido que se les vino abajo desde muy temprano. Samba concentrado también negó un gol a Achraf Hakimi en un disparo que metió los guantes, se quedó con un remate de Kylian Mbappé y fue figura para mantener el 3-1 final. Paris Saint-Germain cayó por primera vez en la presente Ligue 1, y cortó una racha de 25 partidos sin caer en el certamen local, y 32 juegos en todas las competencias. Lens se metió en la pelea a solo cuatro unidades del líder.