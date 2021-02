¡Aquí mando yo! Villas-Boas prefirió irse por fichaje que no le gustó

¡Renuncio! Así abrió Andre Villas-Boas su última rueda de prensa como DT de Marsella, club que no entendió su honestidad y, en vez de recibirle la carta, lo despidió en sus redes sociales.

El entrenador, de 43 años, le explicó al club que no aconsejaba el fichaje del mediocampista Olivier Ntcham del Celtic pero lo ficharon de todos modos. La molestia se sumó al préstamo, aparentemente inconsulta también, de Nemanja Radonjic al Hertha Berlín.



Todo coincidió con una protesta de aficionados del Marsella, quienes irrumpieron en el sitio de entrenamiento del Robert Louis-Dreyfus Center del club después de la mala racha de resultados.



"He dimitido porque no estoy de acuerdo con la política deportiva del club. Di mi opinión para el reemplazo de Sanson pero no puedo aceptar, como profesional, que no se me informe. Esto no tiene nada que ver con los incidentes del fin de semana. Es solo en relación con lo que quiero sobre los aspectos deportivos y que no se entendió", detalló.



Una y otra vez dijo que solo quería ser muy claro con todos en el equipo: "no quiero dinero, solo quiero irme. Quiero ser claro. No quiero nada de Marsella".





L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2021

Aunque Villas-Boas esperaba una respuesta de la gerencia, no se la dieron personalmente sino por las redes sociales oficiales del club.



"El Olympique de Marsella anuncia la destitución de André Villas-Boas. Esta decisión protectora se ha vuelto inevitable dada la reciente repetición de acciones y actitudes que perjudican seriamente a la institución", dijo.



Y así, discutiendo todo en público, terminó de la peor manera el vínculo, tras una serie de malos resultados.