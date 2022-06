¡Sálvese quien pueda! Renovación del PSG que pone riesgo en mediocampo

Con el anhelo latente y que se repite temporada a temporada por parte del Paris Saint-Germain de conseguir la Uefa Champions League, Luis Campos, nuevo director deportivo tras la salida de Leonardo, empieza a moverse fuertemente para intentar conseguir ese sueño. La caída tempranera en la Liga de Campeones ante el Real Madrid causó estragos en la plantilla.

Mauricio Pochettino, Leonardo, entre otros fueron los personajes señalados de esa debacle deportiva. El director deportivo y el estratega abandonaron sus cargos, pues los culpan de no planificar de mejor manera la plantilla. Nadie les quita que tengan tremendo plantel, pero la Champions conllevará salidas que no estaban presupuestadas. La primera, la no renovación de Ángel Di María que abandona el club con una tristeza innegable.

Ahora, Rafinha Alcantará parece ser la siguiente salida, pues no tendría ningún cupo en el mediocampo del Paris Saint-Germain. El club parisino quiere contar con dos jugadores que juegan en esa misma posición como los portugueses, Vitinha del Porto y Renato Sanches del Lille. Un recambio para Marco Verratti es necesario, pero también hay otro actor que le causa un problema al brasileño, hermano de Thiago. Leandro Paredes ampliará su contrato hasta 2024.

De acuerdo con el diario L’Équipe, Leandro Paredes de contrato hasta 2023, renovó por un año más hasta 2024. Ahora, buscará continuar siendo indiscutible titular como lo ha hecho desde 2019, pues la competencia vendrá con Vitinha y Renato Sanches que no quieren perder titularidad como jugadores del parís Saint-Germain.